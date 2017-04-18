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Владивостокцы обеспокоены появлением ОМОНа на улице Снеговая

Полиция ищет нелегалов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В распоряжение редакции попали кадры с одного из складов в районе улицы Снеговая, город Владивосток, сообщает корреспондент РИА VladNews. На фотографии видна группа людей, прижатых к стене сотрудниками ОМОНа. Жители Владивостока неоднозначно отреагировали на появление данного фотоматериала в сети и высказали самые страшные догадки. 

В пресс-службе УМВД по Приморью корреспонденту агентства сообщили, что на данный момент проводятся профилактические мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Это обычная работа сотрудников полиции. 

"В рамках подобных мероприятий устанавливаются личности граждан, устанавливается законность их нахождения на территории РФ, также  их фотографируют, снимают отпечатки пальцев. Далее их ищут в базе данных", - рассказала сотрудница пресс-службы корреспонденту агентства. 

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту агентства сообщили, что ОМОН осуществляет силовое сопровождение операции на случай возникновения нештатных ситуаций.

Информацию о том, что на складе в районе улицы Снеговой держат в заточении человека также была опровергнута пресс-службой УМВД по Приморью.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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