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Злостный нарушитель ПДД задержан в Приморье

Мужчина привлечен к уголовной ответственности
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Сотрудники ДПС в районе села Камень-Рыбалов остановили мопед марки Racer, которым управлял 34-летний житель районного центра. Предположительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. От законного требования инспектора ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения гражданин отказался, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и подвергнут административному штрафу в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.

В отношении злостного правонарушителя отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

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