Причину пожара в Пластуне выясняют эксперты

Рассматриваются три версии

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу Тернейского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью. Звонивший сообщил, что в посёлке Пластун адресу Октябрьская горят два дома.

Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. На тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава и 5 единиц техники.

В настоящее время по данному пожару проводится проверка. На место происшествия выехала группа дознавателей и экспертов. Рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе умышленные действия по уничтожению (повреждению) чужого имущества, совершенные общеопасным способом (поджог), неосторожное обращение с огнём и возникновение пожара вследствие аварийных режимов электрооборудования.