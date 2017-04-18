Акция действует с 15 апреля по 31 мая 2017 года,

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Сбербанк предлагает дальневосточникам принять участие в акции «Был отпуск в кредит - стал отпуск в подарок!». Оформите потребительский кредит в период с 15 апреля по 31 мая 2017 года, и денежный приз может стать Вашим, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо:

1.Оформить потребительский кредит на сумму не менее 200 000 рублей, сроком не менее 3-х месяцев в период с 15 апреля по 31 мая 2017 года (включительно).

2.До 31 мая зарегистрироваться в качестве участника акции, отправив бесплатное смс-сообщение с текстом «ПК 00000……» (где 00000……– номер договора кредитования) на короткий номер 3434, либо заполнив регистрационную форму обратной связи на сайте банка www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас». При заполнении регистрационной формы обратной связи обязательно укажите номер мобильного телефона, адрес электронной почты и номер договора кредитования.

на сайте банка www.sberbank.ru в разделе «Выгодно для Вас». При заполнении регистрационной формы обратной связи обязательно укажите номер мобильного телефона, адрес электронной почты и номер договора кредитования. 3.Получите возможность стать обладателем денежного приза в размере 150 000 рублей.

Подробная информация об акции:

Все участники, выполнившие условия акции, получают возможность стать обладателями главного приза в размере 228 615 рублей (за минусом НДФЛ финальная сумма выплаты составит 150 000 рублей). Победитель определяется по формуле. В акции могут принять участие жители следующих регионов: Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Камчатский край, Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Период начисления денежного приза – с 01 по 31 июля 2017 г.