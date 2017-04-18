Серийные атоугонщики отправятся в тюрьму в Приморье

Злоумышленники совершили кражи и требовали выкуп

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Житель Уссурийска обвиняется в серии краж автомобилей «под возврат», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что трое злоумышленников в зимний период 2014 года договорились похищать чужие автомобили, чтобы в дальнейшем возвращать их законным владельцам за денежное вознаграждение. В декабре 2014 года подсудимые угнали автомашину марки Toyota Wish, за возвращение которой им удалось получить выкуп; второй автомобиль марки Toyota Corolla Fielder не дал похитить потерпевший, спугнув с места происшествия. Попытку получить выкуп с владельцев двух последующих похищенных машин контролировали сотрудники полиции.

По данному факту было возбуждено четыре уголовных дела по фактам краж трех автомобилей и покушения на хищение транспортного средства. Общая стоимость автомашин, ставших объектом преступных посягательств, превысила 1 млн рублей.

Суд признал подсудимых виновными и назначил одному из фигурантов дела наказание в виде 1 года лишения свободы, двум другим – 4 года лишения свободы каждому.