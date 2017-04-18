ВЦИОМ: 16% россиян допускают возможность войны с США

Горизонт войны приблизился в общественном сознании

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Треть россиян допускают возможность войны между Россией и США. Об этом сообщает опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения .Он был проведен в апреле этого года среди тысячи респондентов методом телефонного интервью, сообщает РИА VladNews.

16% опрошенных говорят, что война весьма вероятна, и может начаться, а 14% полагают, что она уже идет. Вооруженное столкновение России с США и НАТО большинству наших сограждан (63%), по-прежнему, кажется невозможным . Однако по сравнению с 2014 годом в начало войны верят уже на 10% больше. Опрос не самый надежный, но горизонт войны в общественном сознании явно приблизился, - заявил в эфире радио Sputnik независимый эксперт Игорь Николайчук.

«Опрос ВЦИОМ не очень надежный, и достаточно коряво сформулированы вопросы, с заранее подогнанным под ответ решением. Но, однозначно, горизонт войны приблизился в общественном сознании. Сейчас о войне думают не только в России, но и в странах НАТО, в первую очередь Балтия, и во Франции, и в США, и где только это не думают, даже в Швеции. К сожалению, не все четко представляют - какой войны ждать, какой смысл в это дело вкладывать. Например, в Прибалтике все ждут агрессии России. Там понятно - пропагандистская шумиха и проч. Во Франции Россию никто не боится, все ждут войны с какими-то мигрантами. Короче говоря, алармистские настроения характерны по всему миру, и на этом фоне российские цифры выглядят совершенно средними. Я бы не предавал им такого критического значения, хотя тенденция на лицо. Самое главное, что привело к такому результату это то, что мы называем достаточно размытым термином "информационная война". Огромная, гипертрофированная активность СМИ, которые нагнетают эти настроения. Не очень понятно – зачем? Пропаганда, которая проводится в рамках информационной войны, фактически, стала стратегическим оружием», - считает эксперт.