Во Владивостоке неожиданно назначен ио главы города 17:46, 18 апреля Во Владивостоке неожиданно назначен ио главы города
Приморец погиб под колесами поезда, пока слушал музыку с телефона 17:11, 18 апреля Приморец погиб под колесами поезда, пока слушал музыку с телефона
Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду 17:01, 18 апреля Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду
Новостная лента
Апрель, 18 вторник
20:10
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
20:10
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
20:10
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
19:22
Соленая пища снижает жажду и голод, - ученые
18:50
ВЦИОМ: 16% россиян допускают возможность войны с США
18:22
Депутат Госдумы: Чистота в Находке от угольной пыли не продержалась и часа после отъезда губернатора
17:58
Пьяный житель Арсеньева попал под грузовой поезд
17:46
Во Владивостоке неожиданно назначен ио главы города
17:46
Сотрудники овощной станции в Приморье не получают зарплату
17:38
«Луч» крупно проиграл «Спартаку-2»
17:22
Первую плавучую лабораторию создали для курсантов Владивостока Видео
17:11
Приморец погиб под колесами поезда, пока слушал музыку с телефона
17:07
Дмитрий Рогозин может возглавить совет директоров АО «ГЛОНАСС»
17:06
«Дачный бум» настроил в унисон с весной и дал старт новому дачному сезону Фото
17:01
Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду
16:54
Таксист осужден в Приморье за изнасилование несовершеннолетних девочек
16:52
Эксперт: Военная решимость США в отношении КНДР – это блеф
16:50
Игорь Пушкарев прокомментировал назначение Константина Межонова
16:42
Эксперты: Более половины картин русских художников - подделки
16:30
Мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех районах Владивостока
16:20
Во Владивостоке обсуждают громкое назначение в администрации города Эксклюзив
16:07
Жительница Приморья устроила антисанитарную торговлю рыбой и деликатесами с пола
16:02
«Синий кит» появился в Бразилии
15:58
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
15:44
Сыну знаменитого тигра Амура сегодня исполнилось 7 месяцев Видео
15:35
Детское ожирение: Как помочь?
15:30
Приморец обокрал 64-летнего мужчину
15:18
"Дачный бум" прогремел во Владивостоке Видео
15:09
Полиция вычислила организаторов одной из «игр смерти»
15:03
Дачникам Владивостока расскажут все тонкости законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»
15:00
На Приморье ночью обрушится дождь со снегом
14:52
В аварии во Владивостоке пострадали два автолюбителя Эксклюзив
14:37
В детском саду «Березка» во Владивостоке утепляют фасад
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4116 (55) от 18 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем добра и чистоты
Город избавляется от незаконных построек
«Даже если построят, сдать не сможем…»
Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе
Вот и тополя распустились…
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

ВЦИОМ: 16% россиян допускают возможность войны с США

Горизонт войны приблизился в общественном сознании
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Треть россиян допускают возможность войны между Россией и США. Об этом сообщает опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения .Он был проведен в апреле этого года среди тысячи респондентов методом телефонного интервью, сообщает РИА VladNews. 

16% опрошенных говорят, что война весьма вероятна, и может начаться, а 14% полагают, что она уже идет. Вооруженное столкновение России с США и НАТО большинству наших сограждан (63%), по-прежнему, кажется невозможным . Однако по сравнению с 2014 годом в начало войны верят уже на 10% больше. Опрос не самый надежный, но горизонт войны в общественном сознании явно приблизился, - заявил в эфире радио Sputnik независимый эксперт Игорь Николайчук.

«Опрос ВЦИОМ не очень надежный, и достаточно коряво сформулированы вопросы, с заранее подогнанным под ответ решением. Но, однозначно, горизонт войны приблизился в общественном сознании. Сейчас о войне думают не только в России, но и в странах НАТО, в первую очередь Балтия, и во Франции, и в США, и где только это не думают, даже в Швеции. К сожалению, не все четко представляют - какой войны ждать, какой смысл в это дело вкладывать. Например, в Прибалтике все ждут агрессии России. Там понятно - пропагандистская шумиха и проч. Во Франции Россию никто не боится, все ждут войны с какими-то мигрантами. Короче говоря, алармистские настроения характерны по всему миру, и на этом фоне российские цифры выглядят совершенно средними. Я бы не предавал им такого критического значения, хотя тенденция на лицо. Самое главное, что привело к такому результату это то, что мы называем достаточно размытым термином "информационная война". Огромная, гипертрофированная активность СМИ, которые нагнетают эти настроения. Не очень понятно – зачем? Пропаганда, которая проводится в рамках информационной войны, фактически, стала стратегическим оружием», - считает эксперт.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Сотрудники овощной станции в Приморье не получают зарплату
17:46, 18 апреля 2017 Сотрудники овощной станции в Приморье не получают зарплату

Проводится проверка

Дмитрий Рогозин может возглавить совет директоров АО «ГЛОНАСС»
17:07, 18 апреля 2017 Дмитрий Рогозин может возглавить совет директоров АО «ГЛОНАСС»

На посту председателя он сменит министра транспорта России Максима Соколова

Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду
17:01, 18 апреля 2017 Сильный дождь обрушится на Владивосток в среду

Температурный фон останется без существенных изменений

Мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех районах Владивостока
16:30, 18 апреля 2017 Мероприятия в честь Дня Победы пройдут во всех районах Владивостока

Программа

«Синий кит» появился в Бразилии
16:02, 18 апреля 2017 «Синий кит» появился в Бразилии

Полиция проводит проверку

Сыну знаменитого тигра Амура сегодня исполнилось 7 месяцев
15:44, 18 апреля 2017 Сыну знаменитого тигра Амура сегодня исполнилось 7 месяцев

Шерхан отказывается идти по стопам отца

Дачникам Владивостока расскажут все тонкости законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»
15:03, 18 апреля 2017 Дачникам Владивостока расскажут все тонкости законопроекта «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»

Вход свободный