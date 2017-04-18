В Спасске-Дальнем сгорела квартира

Выясняются все обстоятельства случившегося

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу городского округа Спасск-Дальний вчера, 17 апреля, в обеденное время, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью. Звонивший сообщил, что на улице Красногвардейская произошёл пожар в квартире жилого дома на 4-ом этаже.

Через 10 минут на место происшествия прибыли первые расчёты огнеборцев. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Брандмейстеры установили очаг возгорания. В квартире горели мебель, пол и стены. В результате происшествия никто не пострадал.

Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. На тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники.