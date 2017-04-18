В Приморье зарегистрировано более 20 возгораний

Информации о пострадавших нет

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 25 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморью.

На тушении было задействовано 176 человек личного состава и 54 единицы техники. По состоянию на 18.04.2017г. на 07.00 (хбр.) на территории Приморского края выявлено 129 термических аномалий в 17 муниципальных образованиях: 5 – в Анучинском муниципальном районе, 10 – в Дальнегорском городском округе, 9 – в Дальнереченском городском округе, 12 – в Кировском муниципальной районе, 7 – в Красноармейском муниципальном районе, 8 – в Лесозаводском городском округе, 4 – в Михайловском муниципальном районе, 7 – в Октябрьском муниципальном районе, 4 – в Ольгинском муниципальном районе, 4 – в Пограничном муниципальном районе, 4 – Пожарском муниципальном районе, 19 – в Спасском муниципальном районе, 10 – в Ханкайском муниципальном районе, 4 – в Хорольском муниципальном районе, 12 – в Черниговском муниципальном районе, 3 – в Чугуевском муниципальном районе, Яковлевский МР (7).