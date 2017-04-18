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Сохрани жизнь

«Трилитон» помогает детям с онкологическими заболеваниями

Компания объявляет о начале доброй традиции
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Компания «Трилитон» объявляет о начале доброй традиции «У нас твердый бетон, но доброе сердце». Как сообщили РИА VladNews в пресс-службе компании, теперь с каждого купленного клиентами кубабетона будет перечисляться 5 рублей в адрес благотворительного фонда «Сохрани жизнь» в помощь детям с гематологическими и онкологическими заболеваниями.

– Приобретая бетон компании «Трилитон», наши клиенты не только покупают качественный бетон, но и вносят свой вклад в спасение детей с онкологическими заболеваниями, – комментирует добрую традицию начальник отдела продаж по бетону Игорь Лицов. – Вместе мы сможем сделать гораздо больше. Раз в квартал, по итогам отчетного периода, «Трилитон» будет подводить итоги, сколько реализовано кубов бетона, умножать эту цифру на 5 и перечислять полученную сумму в адрес благотворительного фонда «Сохрани Жизнь».

– Необходимость в сборе средств стоит перед благотворительными фондами постоянно, – комментирует директор фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко. – Сейчас в России государство оплачивает лекарственные средства только входящие в определенный перечень. Часто не самые подходящие. Медикаменты, выходящие за пределы перечня, оплачивают фонды. Государство оплачивает покупку медицинского оборудования в больницы. Фонды покупают аппаратуру, позволяющую жить дома даже детям, которым совсем никак без аппарата ИВЛ, например. В таком деле как борьба с тяжелой болезнью каждый рубль – это неоценимый вклад и шанс на спасение. Поэтому акция компании «Трилитон» крайне важна в деле оказания своевременной помощи больным детям.

С июня 2009 года благотворительный фонд «Сохрани жизнь» помогает онкогематологическому центру Краевой детской клинической больницы №1 и семьям, где дети болеют онкогематологическими и другими тяжёлыми заболеваниями. Основные виды помощи – закупка оборудования, бытовых предметов и медикаментов, оплата дороги и проживания семей, нуждающихся в лечении в федеральных клиниках и многое другое.

Детский Краевой онкогематологический центр является структурным подразделением ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница № 1» и предназначен для оказания специализированной медицинской помощи детям и подросткам с онкологическими и онко-гематологическими заболеваниями в возрасте от рождения и до 17 лет включительно. 

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