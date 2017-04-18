В Приморье затопило дорогу на село Березовка 10:42, 18 апреля В Приморье затопило дорогу на село Березовка (Эксклюзив)
В Приморье осужден глава Безверховского сельского поселения 10:36, 18 апреля В Приморье осужден глава Безверховского сельского поселения
Трасса Владивосток - Находка находится в ужасном состоянии 10:23, 18 апреля Трасса Владивосток - Находка находится в ужасном состоянии (Фото)
Новостная лента
Апрель, 18 вторник
11:01
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
11:01
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
11:01
Дневник девушки: Что такое сушка тела? Эксклюзив
10:54
Владивосток присоединится к всероссийской акции «Библионочь»
10:42
В Приморье затопило дорогу на село Березовка Эксклюзив
10:36
В Приморье осужден глава Безверховского сельского поселения
10:23
Трасса Владивосток - Находка находится в ужасном состоянии Фото
10:17
Стали известны доходы сенаторов СовФеда от Приморья
10:11
Знаменитая леопардесса Приморья стала мамой
10:05
Министерство обороны удовлетворено состоянием боевой готовности Владивостока
09:58
По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка
09:46
Две девушки из Владивостока выиграли соревнования по бодифитнесу Фото
09:34
Школьники Владивостока сыграли в эко-игры Фото и Видео
09:22
Специалисты рассказали, на что жалуются приморцы
09:19
«Утром я выйду из дома в гоночном комбинезоне!»: пилоты РДС-Восток готовятся к старту дрифт-сезона
09:09
Гороскоп на 18 апреля
09:04
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:50
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения во вторник, 18 апреля
08:45
Часть Владивостока останется без света сегодня, 18 апреля Адреса
08:37
Во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер
08:02
Отопительный сезон 2016-2017 близится к завершению во Владивостоке
07:40
Водители автобусов во Владивостоке продолжают нарушать правила
06:28
В школах и детских садах Владивостока ремонтируют кровли
05:06
Самые талантливые воспитанники школ искусств Владивостока получили награды от администрации города Фото
04:18
Клен, ель и хмель высадят ученики школы №63 Владивостока в рамках субботника
03:40
На Камчатке шестилетний мальчик погиб после падения на него льдины
02:26
Тариф системы «Платон» с 15 апреля составил 1,90 рубля
01:48
ЖКХ Приморья не досчиталось почти 3 миллиарда рублей
00:02
В Аргентине нашли яйца динозавра
Апрель, 17 понедельник
23:12
Юные экологи Владивостока сразились в интеллектуальной схватке Фото
22:37
Владивосток формирует «Бессмертный полк»
21:32
Праздник светлой Пасхи отметили во Владивостоке Фото
20:42
Гонка на лимузинах состоится во Владивостоке
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4116 (55) от 18 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем добра и чистоты
Город избавляется от незаконных построек
«Даже если построят, сдать не сможем…»
Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе
Вот и тополя распустились…
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

В Приморье осужден глава Безверховского сельского поселения

Осужденный взят под стражу в зале суда
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье вынесен приговор бывшему главе Безверховского сельского поселения, который осужден за получение взятки, мошенничество и покушение на мошенничество.

Установлено, что фигурант решил воспользоваться своим служебным положением в корыстных целях, предложив предпринимателю оказать ему помощь в получении земельных участков в аренду за вознаграждение.

За взятку чиновник пообещал принять меры, направленные на предоставление коммерсанту в аренду двух земельных участков и последующему заключению договоров аренды на них. За оказанные услуги он должен был получить 160 тыс. руб.

Кроме этого, в июне 2015 года фигурант обманул этого же бизнесмена. За свои лжеуслуги глава поселения получил 10 тыс. руб., которыми он распорядился по собственному усмотрению.

В августе 2015 года, под видом оказания услуг по ускоренному формированию земельных участков с целью беспрепятственного оформления арендных отношений с администрацией поселения, чиновник пытался похитить у предпринимателя 200 тыс. руб. Однако довести свой умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ при получении части денежных средств.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалован в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, решение суда первой инстанции в части назначенного наказания является несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стали известны доходы сенаторов СовФеда от Приморья
10:17, 18 апреля 2017 Стали известны доходы сенаторов СовФеда от Приморья

Светлана Горячева и Людмила Талабаева рассказали о собственности, принадлежащей им и их мужьям

Тариф системы «Платон» с 15 апреля составил 1,90 рубля
02:26, 18 апреля 2017 Тариф системы «Платон» с 15 апреля составил 1,90 рубля

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ

ЖКХ Приморья не досчиталось почти 3 миллиарда рублей
01:48, 18 апреля 2017 ЖКХ Приморья не досчиталось почти 3 миллиарда рублей

Более 390 миллионов рублей - это безнадежные долги населения

Эксперты: Кулинарные изделия в Приморье стали еще опаснее
18:17, 17 апреля 2017 Эксперты: Кулинарные изделия в Приморье стали еще опаснее

Более 110 компаний рискуют здоровьем своих потребителей

Во Владивостоке назначен новый заместитель главы города
16:52, 17 апреля 2017 Во Владивостоке назначен новый заместитель главы города

В администрации произошло новое кадровое назначение

Европейская валюта упала в цене
13:28, 17 апреля 2017 Европейская валюта упала в цене

Курс валют на 17 апреля

Сбербанк провел для школьников экскурсии и уроки в рамках Недели финансовой грамотности
11:16, 17 апреля 2017 Сбербанк провел для школьников экскурсии и уроки в рамках Недели финансовой грамотности

Акцию провели в 80 городах России