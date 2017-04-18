В Приморье осужден глава Безверховского сельского поселения

Осужденный взят под стражу в зале суда

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В Приморье вынесен приговор бывшему главе Безверховского сельского поселения, который осужден за получение взятки, мошенничество и покушение на мошенничество.

Установлено, что фигурант решил воспользоваться своим служебным положением в корыстных целях, предложив предпринимателю оказать ему помощь в получении земельных участков в аренду за вознаграждение.

За взятку чиновник пообещал принять меры, направленные на предоставление коммерсанту в аренду двух земельных участков и последующему заключению договоров аренды на них. За оказанные услуги он должен был получить 160 тыс. руб.

Кроме этого, в июне 2015 года фигурант обманул этого же бизнесмена. За свои лжеуслуги глава поселения получил 10 тыс. руб., которыми он распорядился по собственному усмотрению.

В августе 2015 года, под видом оказания услуг по ускоренному формированию земельных участков с целью беспрепятственного оформления арендных отношений с администрацией поселения, чиновник пытался похитить у предпринимателя 200 тыс. руб. Однако довести свой умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ при получении части денежных средств.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2 млн рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалован в апелляционном порядке. По мнению прокуратуры, решение суда первой инстанции в части назначенного наказания является несправедливым вследствие его чрезмерной мягкости.