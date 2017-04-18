Стали известны доходы сенаторов СовФеда от Приморья

Светлана Горячева и Людмила Талабаева рассказали о собственности, принадлежащей им и их мужьям

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Совет Федерации Федерального собрания РФ опубликовал сведения о доходах сенаторов за 2016 год. Так, депутаты от Приморья Светлана Горячева и Людмила Талабаева зарегистрировали доходы за минувший год: 5 203 219 и 2 916 471 рубль соответственно, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Мужья сенаторов от 25-го региона принесли в семейные копилки меньше жен. Так, супруг Светланы Горячевой задекларировал годовой доход в размере 266 532 рублей, а муж Людмилы Талабаевой - 690 584 рубля.

К концу 2016 года в собственности Светланы Горячевой находились: земельный участок под размещение дачи площадью 7 соток, дом площадью 161 квадратный метр и квартира площадью 111 квадратных метров. А ее супругу принадлежала квартиру площадью 44 квадратных метра.

К 1 января 2017 года в собственности Людмилы Талабаевой находились: земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 25 соток, жилой дом площадью 86 квадратных метров, две квартиры площадью 53 и 61 квадратных метра и нежилое помещение площадью 135 квадратных метров, а также два автомобиля - Lexus GX 460 и Toyota Land CRUISER 200. Супругу Талабаевой принадлежали: земельный участок для ведения приусадебного хозяйства (25 соток), два жилых дома площадью 230 и 144 квадратных метра, а также автомобиль Ssang Yong Actyon Sports. Кроме того, в совместной собственности семейной пары находилась квартира площадью 63,7 квадратных метра.