В Приморье затопило дорогу на село Березовка 10:42, 18 апреля В Приморье затопило дорогу на село Березовка (Эксклюзив)
В Приморье осужден глава Безверховского сельского поселения 10:36, 18 апреля В Приморье осужден глава Безверховского сельского поселения
Трасса Владивосток - Находка находится в ужасном состоянии 10:23, 18 апреля Трасса Владивосток - Находка находится в ужасном состоянии (Фото)
Новостная лента
Апрель, 18 вторник
11:01
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
11:01
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
11:01
Дневник девушки: Что такое сушка тела? Эксклюзив
10:54
Владивосток присоединится к всероссийской акции «Библионочь»
10:42
В Приморье затопило дорогу на село Березовка Эксклюзив
10:36
В Приморье осужден глава Безверховского сельского поселения
10:23
Трасса Владивосток - Находка находится в ужасном состоянии Фото
10:17
Стали известны доходы сенаторов СовФеда от Приморья
10:11
Знаменитая леопардесса Приморья стала мамой
10:05
Министерство обороны удовлетворено состоянием боевой готовности Владивостока
09:58
По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка
09:46
Две девушки из Владивостока выиграли соревнования по бодифитнесу Фото
09:34
Школьники Владивостока сыграли в эко-игры Фото и Видео
09:22
Специалисты рассказали, на что жалуются приморцы
09:19
«Утром я выйду из дома в гоночном комбинезоне!»: пилоты РДС-Восток готовятся к старту дрифт-сезона
09:09
Гороскоп на 18 апреля
09:04
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:50
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения во вторник, 18 апреля
08:45
Часть Владивостока останется без света сегодня, 18 апреля Адреса
08:37
Во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер
08:02
Отопительный сезон 2016-2017 близится к завершению во Владивостоке
07:40
Водители автобусов во Владивостоке продолжают нарушать правила
06:28
В школах и детских садах Владивостока ремонтируют кровли
05:06
Самые талантливые воспитанники школ искусств Владивостока получили награды от администрации города Фото
04:18
Клен, ель и хмель высадят ученики школы №63 Владивостока в рамках субботника
03:40
На Камчатке шестилетний мальчик погиб после падения на него льдины
02:26
Тариф системы «Платон» с 15 апреля составил 1,90 рубля
01:48
ЖКХ Приморья не досчиталось почти 3 миллиарда рублей
00:02
В Аргентине нашли яйца динозавра
Апрель, 17 понедельник
23:12
Юные экологи Владивостока сразились в интеллектуальной схватке Фото
22:37
Владивосток формирует «Бессмертный полк»
21:32
Праздник светлой Пасхи отметили во Владивостоке Фото
20:42
Гонка на лимузинах состоится во Владивостоке
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4116 (55) от 18 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем добра и чистоты
Город избавляется от незаконных построек
«Даже если построят, сдать не сможем…»
Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе
Вот и тополя распустились…
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Стали известны доходы сенаторов СовФеда от Приморья

Светлана Горячева и Людмила Талабаева рассказали о собственности, принадлежащей им и их мужьям
Фото: council.gov.ru Фото: council.gov.ru
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Совет Федерации Федерального собрания РФ опубликовал сведения о доходах сенаторов за 2016 год. Так, депутаты от Приморья Светлана Горячева и Людмила Талабаева зарегистрировали доходы за минувший год: 5 203 219 и 2 916 471 рубль соответственно, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Мужья сенаторов от 25-го региона принесли в семейные копилки меньше жен. Так, супруг Светланы Горячевой задекларировал годовой доход в размере 266 532 рублей, а муж Людмилы Талабаевой - 690 584 рубля. 

К концу 2016 года в собственности Светланы Горячевой находились: земельный участок под размещение дачи площадью 7 соток, дом площадью 161 квадратный метр и квартира площадью 111 квадратных метров. А ее супругу принадлежала квартиру площадью 44 квадратных метра.

К 1 января 2017 года в собственности Людмилы Талабаевой находились: земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 25 соток, жилой дом площадью 86 квадратных метров, две квартиры площадью 53 и 61 квадратных метра и нежилое помещение площадью 135 квадратных метров, а также два автомобиля - Lexus GX 460 и Toyota Land CRUISER 200. Супругу Талабаевой принадлежали: земельный участок для ведения приусадебного хозяйства (25 соток), два жилых дома площадью 230 и 144 квадратных метра, а также автомобиль Ssang Yong Actyon Sports. Кроме того, в совместной собственности семейной пары находилась квартира площадью 63,7 квадратных метра.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Тариф системы «Платон» с 15 апреля составил 1,90 рубля
02:26, 18 апреля 2017 Тариф системы «Платон» с 15 апреля составил 1,90 рубля

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ

ЖКХ Приморья не досчиталось почти 3 миллиарда рублей
01:48, 18 апреля 2017 ЖКХ Приморья не досчиталось почти 3 миллиарда рублей

Более 390 миллионов рублей - это безнадежные долги населения

Эксперты: Кулинарные изделия в Приморье стали еще опаснее
18:17, 17 апреля 2017 Эксперты: Кулинарные изделия в Приморье стали еще опаснее

Более 110 компаний рискуют здоровьем своих потребителей

Во Владивостоке назначен новый заместитель главы города
16:52, 17 апреля 2017 Во Владивостоке назначен новый заместитель главы города

В администрации произошло новое кадровое назначение

Европейская валюта упала в цене
13:28, 17 апреля 2017 Европейская валюта упала в цене

Курс валют на 17 апреля

Сбербанк провел для школьников экскурсии и уроки в рамках Недели финансовой грамотности
11:16, 17 апреля 2017 Сбербанк провел для школьников экскурсии и уроки в рамках Недели финансовой грамотности

Акцию провели в 80 городах России

​На достройку отелей Hyatt во Владивостоке не хватает 6,5 миллиардов
10:25, 17 апреля 2017 ​На достройку отелей Hyatt во Владивостоке не хватает 6,5 миллиардов

Застройщик просит только 2,3 – 2,7 миллиарда