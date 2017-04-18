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Фоторепортажи

Трасса Владивосток - Находка находится в ужасном состоянии

Фоторепортаж РИА VladNews
Фото: Плетнева Анна, РИА VladNews Фото: Плетнева Анна, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Трасса от города Фокино до города Владивостока в ужасном состоянии, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

Ранее РИА VladNews сообщало, что самым проблемным участком является дорога в самом городе Фокино. Дорога транзитная, через нее проходит большой трафик, как грузовой, так и пассажирский, особенно в летний сезон. Центральная улица населенного пункта в отвратительном состоянии - автомобилисты вынуждены проезжать по разбитым дорогам от ямы к яме. Протяженность этого участка – три километра.

Как оказалось, не только город Фокино страдает от отсутствия дорожного покрытия. Еще хуже обстоит ситуация на въезде в Большой Камень, в районе Петровки и Царевки, в Романовке и Смоляниново, а также в Шкотово. Местами полотно вообще отсутствует. Ямы, которые некогда были засыпаны щебенкой, разбились еще больше, а где-то дорога "выдавлена" настолько, что посреди трассы выросли бугры, объеззжать которые приходится по обочине, создавая аварийные ситуации. Корреспондент РИА VladNews проложил свой маршрут от Фокино до Владивостока, запечатлев самые печальные участки федеральной трассы.

Автор фоторепортажа: Плетнева Анна, РИА VladNews

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