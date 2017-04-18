В Приморье затопило дорогу на село Березовка 10:42, 18 апреля В Приморье затопило дорогу на село Березовка (Эксклюзив)
В Приморье осужден глава Безверховского сельского поселения 10:36, 18 апреля В Приморье осужден глава Безверховского сельского поселения
Трасса Владивосток - Находка находится в ужасном состоянии 10:23, 18 апреля Трасса Владивосток - Находка находится в ужасном состоянии (Фото)
Новостная лента
Апрель, 18 вторник
11:01
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
11:01
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
11:01
Дневник девушки: Что такое сушка тела? Эксклюзив
10:54
Владивосток присоединится к всероссийской акции «Библионочь»
10:42
В Приморье затопило дорогу на село Березовка Эксклюзив
10:36
В Приморье осужден глава Безверховского сельского поселения
10:23
Трасса Владивосток - Находка находится в ужасном состоянии Фото
10:17
Стали известны доходы сенаторов СовФеда от Приморья
10:11
Знаменитая леопардесса Приморья стала мамой
10:05
Министерство обороны удовлетворено состоянием боевой готовности Владивостока
09:58
По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка
09:46
Две девушки из Владивостока выиграли соревнования по бодифитнесу Фото
09:34
Школьники Владивостока сыграли в эко-игры Фото и Видео
09:22
Специалисты рассказали, на что жалуются приморцы
09:19
«Утром я выйду из дома в гоночном комбинезоне!»: пилоты РДС-Восток готовятся к старту дрифт-сезона
09:09
Гороскоп на 18 апреля
09:04
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
08:50
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения во вторник, 18 апреля
08:45
Часть Владивостока останется без света сегодня, 18 апреля Адреса
08:37
Во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер
08:02
Отопительный сезон 2016-2017 близится к завершению во Владивостоке
07:40
Водители автобусов во Владивостоке продолжают нарушать правила
06:28
В школах и детских садах Владивостока ремонтируют кровли
05:06
Самые талантливые воспитанники школ искусств Владивостока получили награды от администрации города Фото
04:18
Клен, ель и хмель высадят ученики школы №63 Владивостока в рамках субботника
03:40
На Камчатке шестилетний мальчик погиб после падения на него льдины
02:26
Тариф системы «Платон» с 15 апреля составил 1,90 рубля
01:48
ЖКХ Приморья не досчиталось почти 3 миллиарда рублей
00:02
В Аргентине нашли яйца динозавра
Апрель, 17 понедельник
23:12
Юные экологи Владивостока сразились в интеллектуальной схватке Фото
22:37
Владивосток формирует «Бессмертный полк»
21:32
Праздник светлой Пасхи отметили во Владивостоке Фото
20:42
Гонка на лимузинах состоится во Владивостоке
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4116 (55) от 18 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Всем добра и чистоты
Город избавляется от незаконных построек
«Даже если построят, сдать не сможем…»
Подросток совершил восемь ДТП, катаясь на автомобиле во дворе
Вот и тополя распустились…
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Министерство обороны удовлетворено состоянием боевой готовности Владивостока

Заместитель министра провел проверку ТОФ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

17 апреля во Владивостоке с выездной проверкой находился заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. В штабе Тихоокеанского флота он провел заседание военного совета Восточного военного округа (ВВО) для подведения итогов зимнего периода службы армейских и флотских объединений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО.

А на прошлой неделе замминистра проинспектировал 40-ю отдельную Краснодарско-Харбинскую дважды Краснознаменную бригаду морской пехоты и центр материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота. Кроме того, генерал проверил Уссурийское суворовское военное училище, соединения и отдельные части Уссурийского гарнизона 5-й общевойсковой армии.

– Войска и силы, дислоцированные на востоке России, играют особую роль в обеспечении безопасности страны в этом регионе, – заявил Дмитрий Булгаков. – Состояние и укомплектованность войск и сил флота вооружением, боевой техникой и материальными средствами гарантируют выполнение стоящих перед ними задач. Я удовлетворен состоянием их боевой и мобилизационной готовности.

По мнению экспертов, внезапная проверка вызвана ростом напряженности на Корейском полуострове в связи с угрозами США в адрес Северной Кореи. Как стало известно из неофициальных источников, на Дальнем Востоке в состояние повышенной готовности приведены ряд ракетных, зенитно-ракетных, артиллерийских, танковых, мотострелковых, авиационных полков и бригад, а также все войсковые и стратегические силы ПВО. Некоторые из них выведены из гарнизонов в полевые лагеря или перебрасываются на юг Приморского края. В том числе и комплексы тактических ракет «Искандер-М», и противокорабельные ракетные комплексы. Солдатам и офицерам говорят, чтобы они были готовы к любым неожиданностям.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Гороскоп на 18 апреля
09:09, 18 апреля 2017 Гороскоп на 18 апреля

Сегодня удивительный день

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:04, 18 апреля 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

Расписание

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения во вторник, 18 апреля
08:50, 18 апреля 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения во вторник, 18 апреля

Плановое отключение

Часть Владивостока останется без света сегодня, 18 апреля
08:45, 18 апреля 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 18 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер
08:37, 18 апреля 2017 Во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер

Приморье находится во власти циклонов

Отопительный сезон 2016-2017 близится к завершению во Владивостоке
08:02, 18 апреля 2017 Отопительный сезон 2016-2017 близится к завершению во Владивостоке

Тепло перестанет поступать в дома уже в начале мая

Водители автобусов во Владивостоке продолжают нарушать правила
07:40, 18 апреля 2017 Водители автобусов во Владивостоке продолжают нарушать правила

Оштрафовано пять компаний