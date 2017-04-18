Знаменитая леопардесса Приморья стала мамой

Специалисты получили уникальные кадры с фотоловушек

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Знаменитая леопардесса Leo 4F по имени Бэри стала счастливой мамой: камеры зафиксировали самку дальневосточного леопарда и двух ее маленьких котят на видео, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

Стоит отметить, что за судьбой Бэри ученые наблюдают с самого ее рождения. Она по праву носит титул принцессы «Земли леопарда». Leo 4F – дочь Leo 1F Кедровки, которая долгое время была хозяйкой заповедника. Всероссийскую известность Кедровка и Бэри получили в 2014 году, став звездами интернет-сериала «Пятнистая семейка». Популярность юной леопардессы еще более возросла после появления видео, на котором она в буквальном смысле танцует перед камерой. Бэри также не раз становилась героиней фотосессий профессиональных фотографов. Сегодня ей около четырех лет.

Долгожданные кадры с двумя маленькими наследниками принцессы Leo 4F специалисты получили в начале апреля. Котята попали в объектив фотоловушки в небольшой пещере, а сама Бэри – у входа в грот. На видео запечатлена здоровая пятнистая семья, в которой, как и положено, беззаботные дети в своем стремлении познать мир доставляют любящей маме немало хлопот. Сейчас Бэри добывает для своего выводка пищу, а также обучает котят основам охоты.

«Нам удалось сделать действительно приятное открытие, получив столь желанные кадры с Бэри и ее котятами, – делится впечатлениями инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук. – Когда выяснилось, кто именно запечатлен на видео, нашему восторгу не было предела, ведь достоверную информацию о семейном положении этой самки удалось получить впервые. Теперь мы точно знаем: бесценное наследие Кедровки сохранено, ее богатое семейное древо растет вместе с новыми поколениями леопардов. Уверен, что полученные нами видеокадры – начало новой увлекательной истории».

Примечательно, что изначально интерес специалистов, установивших фотоловушки у пещеры, был вызван совершенно другим зверем. Незадолго до появления Бэри и ее котят небольшой грот посетил амурский тигр, следы которого и привлекли внимание сотрудников научного отдела «Земли леопарда». Этот факт говорит о том, что жизнь молодой мамы вряд ли можно назвать безмятежной. Хотя Бэри и выглядит спокойно, грациозно позируя фотоловушке, на деле ей всегда приходится держать ухо востро, вести крайне скрытный образ жизни. Для сохранения потомства леопардесса должна быть осторожной и как можно меньше привлекать к себе внимание, ведь в дикой природе у новорожденных хищников немало врагов.

Отметим, что на видео запечатлены котята в возрасте около четырех месяцев. Они не погибли в младенчестве, а значит, у них есть все шансы вырасти и стать полноценными членами популяции редчайшего пятнистого хищника. К слову, отцом двух маленьких леопардов самки Leo 4F может быть самец Leo 12M по имени Тайфун, постоянно проживающий в заповеднике «Кедровая падь».