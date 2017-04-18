По факту смертельного ДТП в Приморье проводится проверка

Обстоятельства произошедшего устанавливаются

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства в районе села Булыга-Фадеево, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что автоавария произошла на 20 км автодороги «Новомихайловка -Чугуевка - Лазо». 33-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Mark 2 не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, 30-летний пассажир получил травму грудной клетки, переломы ребер, а также общее переохлаждение организма.

На момент происшествия стаж вождения водителя составил 4 года, в текущем году к административной ответственности мужчина не привлекался.

Автомобильная авария произошла в темное время суток на сухом асфальтовом покрытии.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Назначено проведение ряда экспертиз. Устанавливаются обстоятельства происшествия.