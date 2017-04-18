Владивосток присоединится к всероссийской акции «Библионочь»

Программа

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В шестой раз Владивосток присоединится к уже ставшей ежегодной всероссийской акции «Библионочь». В этом году популярная среди людей, не мыслящих жизнь без книг и чтения, акция состоится в субботу, 22 апреля. Участников мероприятия ждут самые разные лекции, мастер-классы, круглые столы.

Как сообщили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система», главное литературное событие года состоится сразу на нескольких площадках. В акции будут задействованы муниципальные библиотеки, торговый дом «Большой ГУМ», книжный магазин «Владкнига», кафе «Кафема».

Так, третий этаж ГУМа будет разделён на несколько тематических зон. В одной из них – «Книжном маркете» - представят городские издательства и книжные магазины, в зоне для кофе будут организовано место для отдыха с книгами и настольными играми, а в зоне сцены пройдут лекции и круглые столы.

В библиотеках в этот день состоится проект «Библиосумерки» - тематические лекции и конкурсы для детей и подростков.

Программа «Библионочи-2017»

Торговый дом «Большой ГУМ» (ул. Светланская, 33, 3-й этаж)

Здесь будет работать три зоны: книжный маркет (городские издательства, книжные магазины и нескучная канцелярия); зона кофе (место для отдыха, настольных игр и книжных свиданий) и зона сцены (здесь можно слушать и говорить).

13 часов - театр «Патапуф» - спектакль «Легенда о карпах-кои, волшебных воротах и золотом драконе»;

- театр «Патапуф» - спектакль «Легенда о карпах-кои, волшебных воротах и золотом драконе»; 15:30 – круглый стол «О чем сегодня детские книги?»;

– круглый стол «О чем сегодня детские книги?»; 17 часов – книжный «EXPLAIN!» при поддержке научного кафе ДВФУ;

– книжный «EXPLAIN!» при поддержке научного кафе ДВФУ; 19 часов – лекция «Долгое путешествие Франца Кафки в Россию». Лектор - кандидат филологических наук, автор проекта публичных лекций «Культурная интервенция» Максим Жук ;

– лекция «Долгое путешествие Франца Кафки в Россию». Лектор - кандидат филологических наук, автор проекта публичных лекций «Культурная интервенция» ; 22 часа – литературный шоу-проект «Кот Бродского».

– литературный шоу-проект «Кот Бродского». Также в программе - мультфильмы творческой группы «МУРАЕД», акция «Расскажи о любимой книге».

Кафе «Кафема» (ул. Светланская, 17)

18 часов - встреча с переводчиками «50 фраз в помощь путешественнику»;

- встреча с переводчиками «50 фраз в помощь путешественнику»; 20:30 – встреча с путешественниками «Ноги в руки»;

Библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55)

15 часов - «Веселый английский» в рамках проекта «English corner» для детей 5-7 лет;

- «Веселый английский» в рамках проекта «English corner» для детей 5-7 лет; 16 часов – публичное интервью «Личные истории библиотекарей»;

– публичное интервью «Личные истории библиотекарей»; 17:30 – круглый стол «Кто делает литературу во Владивостоке?»;

– круглый стол «Кто делает литературу во Владивостоке?»; 19 часов – лекция «Творческое вдохновение - надежда на музу или продуманная стратегия». Лектор - психолог Людмила Парукова.



Книжный магазин «Владкнига» (ул. Алеутская, 27)

В течение дня здесь будет проходить книжный квест для детей и родителей «Вокруг света».

Центральная библиотека им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48)

17 часов – лекция «Мистические обитатели Приморской тайги» (8+). Лектор – действительный член Общества изучения Амурского края Иван Егорчев.

Библиотека № 3 (ул. Хабаровская, 19)

16 – 18 часов - спектакль «Принцесса на горошине». Театрально-хореографическая студия «Контакт» (7+);

- спектакль «Принцесса на горошине». Театрально-хореографическая студия «Контакт» (7+); 16 – 18 часов - литературно-игровая программа для детей (7+).

Библиотека №4 (ул. Светланская, 205)

16 часов – 17:30 – «Улыбка дарит праздник». Смешные поэтические зарисовки (7+);

– «Улыбка дарит праздник». Смешные поэтические зарисовки (7+); 16 часов – 17:30 – показ фильмов из сериала «Ералаш», мастер-класс «Забавные поделки» (7+).

Библиотека № 5 (ул. Леонова, 21)

16 – 18 часов - «Сказочный турнир». Литературно-игровая программа с конкурсами и викторинами (7+).

Библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского (ул. Калинина, 21)

16 -18 часов – мероприятие «Чудеса и тайны планеты Земля».В программе - экологическая игра «Наш дом – Земля», презентация «Расцвел подснежник», фильм «Улыбка природы», мастер-класс по изготовлению первоцветов из бумаги.

Библиотека №7 (ул. Калинина, 281)

16 – 19 часов - «Графика: тематический натюрморт». Урок творчества с преподавателем детской художественной школы №3 Н.Н. Копниной (7+);

«Графика: тематический натюрморт». Урок творчества с преподавателем детской художественной школы №3 (7+); 16 – 19 часов - «Фантастическое дерево». Мастер-класс с педагогом-организатором ЦРТДиЮ Первомайского района Е.К. Харабадот (7+);

«Фантастическое дерево». Мастер-класс с педагогом-организатором ЦРТДиЮ Первомайского района (7+); 16 – 19 часов - «Путешествие с волшебным клубком». Познавательно-творческая игра (7+).

Библиотека №8 (ул. Приморская, 5)

16 – 18 часов - з накомство с книгами-новинками зала для юношества (10+);

накомство с книгами-новинками зала для юношества (10+); 16 – 18 часов – лекция «Что такое самостоятельность? Что такое сепарация от родителей, если живешь с ними на одной территории. Можно ли сохранять свое мнение, будучи частью группы»;

лекция «Что такое самостоятельность? Что такое сепарация от родителей, если живешь с ними на одной территории. Можно ли сохранять свое мнение, будучи частью группы»; 16 – 18 часов – лекция «Почему мы любим танцевать?».

Библиотека №9 (ул. Талалихина, 5)

16:30 – 19 часов - мастер-класс изготовление открытки «Оригами флексагон» (8+).

Библиотека №10 (ул. Верхнепортовая, 76)

16 – 18 часов - поэтические сумерки с участием поэтов приморского отделения российского союза писателей «И море плеск и в сердце переливы».

Библиотека им. И.У. Басаргина (ул. Адмирала Юмашева, 8)

16 часов – 16:45 - деловая игра по программе краеведческого экскурсионного агентства «Следопыт» «Жизнь в чистом городе» (14+).

Библиотека №12 (ул. Калинина, 281)

15 – 17 часов - художественная выставка картин «Вечность». На выставке будут представлены картины участников проекта «Литра» и детской школы искусств №3, где изображены коровы, просмотр мультфильма «Не бей копытом» (7+).

Библиотека 13 (ул. Русская, 78)

16 – 18 часов - «Русские посиделки» - чтение вслух с просмотром мультфильмов, конкурс чтецов, электронная презентация «Великие сказочники», литературная игра «Угадай сказку».

Библиотека №15, (ул. Волкова, 11)

16 – 20 часов - игра-коллаж « Поле чудес»;

игра-коллаж Поле чудес»; 16 – 20 часов - мероприятие «Не может быть»;

мероприятие «Не может быть»; 16 – 20 часов - мастер-класс «Чебурашка»;

мастер-класс «Чебурашка»; 16 – 20 часов – литературные посиделки.

Библиотека № 16 (ул. Котельникова, 20)

16 часов - 20:30 - «Вечер в эко-стиле»: просмотр видеосюжетов о животных «Эти забавные животные», фотогалерея природы края «Чудес полна природа!», музыкальная шкатулка «Времена года», библиографический обзор художественных произведений «Животные – герои книг» и многое другое.

Библиотека № 17 (ул. Иртышская, 42)

16 – 18 часов - вечер по страницам немого кино «Чарли Чаплин. Золотой кинематограф» (10+). В программе - просмотр фильмов: "Малыш", "Золотая лихорадка", "Бродяга", инсценировка фрагментов фильмов участниками вечера.

Библиотека №20 (Проспект 100 лет Владивостоку, 128а)

16 – 18 часов – экологическое мероприятие, выставка фотографий бабочек Приморья В.И. Тройнина, просмотр фильма о природе (10+).

Библиотека № 21 (ул. Нейбута,45)

16:30-17:30 - «Жуткие истории». Чтение и обсуждение рассказов Эдуарда Успенского «Красная Рука, Черная Простыня, Зелёные Пальцы» (11+).

Администрация Владивостока приглашает на "Библионочь" всех желающих. Вход свободный.