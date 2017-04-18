Школьники Владивостока сыграли в эко-игры

Мэрия Владивостока уделяет особое внимание экологическому образованию подрастающего поколения

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу, 14 апреля, во Владивостоке лесная зона в районе завода «Варяг» на три часа превратилась в поле действий масштабной экологической игры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Здесь двести школьников проходили тематические станции, участвовали в викторинах и конкурсах.

Организатор мероприятия – управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города.

Десяти «экологическим десантам» были выданы маршрутные листы: команды перемещались от станций к станции, получая на каждой интересное задание с экологическим уклоном.

Так, на станции «Мусорный круговорот» команде были выданы карточки с изображениями различного мусора. Школьникам надо было рассказать, из чего мусор состоит и каким образом его составляющие можно переработать. Например, оптимальный способ переработки для остатков пищи – это компостирование. А для ткани и резины (из них сделаны кеды) самый безопасный способ переработки – это разделение на составляющие и последующее использование. Резиновая крошка в дальнейшем может быть использована в составе дорожного покрытия.

На станции «Краснокнижная» учащимся необходимо было ответить, кто из перечисленных животных занесен в Красную книгу Приморского края. Выяснилось, что небесный усач, дальневосточная черепаха, чешуйчатый крохаль и утка мандаринка – занесены в эту книгу. А вот камчатский медведь и журавль – нет.

«Все 10 станций были интересными, я узнала много новой и полезной информации. Задумалась, а не стать ли мне экологом? – рассказала ученица 5 класса школы № 40 Эвелина Суранова. – Рада, что городская администрация устраивает для нас такие мероприятия. Мы с одноклассниками придумывали нашу форму и презентацию команды, читали книги по природоведению и тематические статьи. И хотя в этот раз не удалось занять призовое место, ничего страшного. Наверстаем в следующем году».

Кроме тематических станций в рамках этого мероприятия состоялись викторины - экологическая, краеведческая, биологическая; конкурсы творческой и экологической направленности.

Победителем стала команда из школы № 58. «Серебро» досталось ребятам из СОШ № 6, третье заняли ученики 71-й школы. В качестве подарков школьники-победители получили подарочные сертификаты, сладкие призы и дипломы администрации Владивостока. Участникам, не занявшим призовые места, достались поощрительные подарки и дипломы мэрии.

Отметим, это уже вторая эко-игра, организованная администрацией города для юных владивостокцев. До конца весны пройдут еще две.

«В начале текущего учебного года муниципальным школам было предложено принять участие в реализации подпрограммы «Экологическое просвещение, образование и информирование населения», – рассказала главный специалист отдела организации природоохранных мероприятий администрации приморской столицы Лариса Ким. – И 50 школ на это предложение откликнулись».

Мэрия Владивостока уделяет особое внимание экологическому образованию подрастающего поколения. Так, для школьников города в течение этой весны проходят уроки «Отходы – сырье третьего тысячелетия» и «Долой полиэтиленовые пакеты», в ходе которых специалисты рассказывают о грамотной утилизации отходов; а также акции по раздельному сбору мусора.

С более подробной информацией о комплексе мероприятий можно ознакомиться на сайте администрации города в разделе «Экологическое просвещение». Основная задача мероприятий – повышение экологической сознательности подрастающего поколения, популяризация среди молодежи ответственного отношения к окружающей среде.