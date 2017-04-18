Специалисты рассказали, на что жалуются приморцы

Статистика по вопросам защиты прав потребителей в I квартале 2017 года

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Жители Приморского края чаще жалуются на услуги (61% обращений), чем на товары (219 обращений), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Всего в первом квартале этого года в ведомство проступило 565 заявлений от граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Приморцев обычно не устраивают: услуги ЖКХ (16,8% - 95 обращений), финансовые услуги (9,3% - 53), услуги связи (8,5% - 48), бытовые (6,9% - 39) и медицинские услуги (5,3% - 30).

По итогам рассмотрения поступивших жалоб граждан 390 человек (69%) получили необходимые разъяснения, 18% обращений направлено на рассмотрение в другое ведомство или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией (102 обращения). Основаниями для проведения административных расследований и внеплановых проверок стали 73 обращения (13%).

В числе основных причин, послуживших для обращения граждан, остаются: продажа товаров с недостатками, предоставление услуг ненадлежащего качества, а также непредставление хозяйствующими субъектами информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (исполнителях), продавцах, нарушение сроков исполнения услуг.