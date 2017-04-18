«Утром я выйду из дома в гоночном комбинезоне!»: пилоты РДС-Восток готовятся к старту дрифт-сезона

Открытие нового сезона состоится уже через четыре дня

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Уже в эти выходные – 22 и 23 апреля пилоты Российской дрифт-серии откроют спортивный сезон во Владивостоке. Соревнование пройдёт на «Примринге». На данный момент в списке участников 14 фамилий, но организаторы уточняют: цифра может измениться, ведь заявки на участие пилоты могут подавать вплоть до утра субботы. В числе первых о своём намерении участвовать сообщили Екатерина и Максим Седых, по традиции пилоты будут соревноваться под флагом одной команды. О процессе подготовки, о тренировках и о том, кто главный в команде рассказали сами спортсмены, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу РДС-Восток.

Максим Седых, чемпион РДС-Восток 2016 года: «На данный момент машины в процессе подготовки. Но одно дело собрать, другое – чтобы оно всё работало. Механики работали и зимой, и сейчас трудятся. Что касается нас, мы с Катей сейчас активно тренируемся с нашим тренером Константином Огарко. Бывают тренировки одиночного дрифта, есть тренировки парного, также отрабатываем элементы, но нет такого, чтобы мы отрабатывали конфигурацию трассы и ехали на тренировках по судейскому заданию. Это уже будем отрабатывать на самих соревнованиях. В целом, в этом сезоне у нас будет командная тактика. По прежнему, в нашей команде Катя – главный пилот и мы будем ей уделять больше внимания. Она всегда в приоритете, но прошлом сезоне было несколько технических сходов, плюс один этап пропущен был, поэтому много внимания не получилось уделить, и приоритеты в том году мы поменяли. Но, повторю, она у нас главный пилот команды! А я всегда еду на автомобиле, который похуже. Если что-то не так, она всегда возьмёт мой автомобиль. На данный момент планируем ехать все этапы РДС-Восток, и на Западе (РДС-Запад – прим. авт.) Катя точно примет участие в первом этапе».

Сезон 2017 года – восьмой для РДС-Восток и пятый, юбилейный, для Екатерины Седых. Екатерина подчёркивает, что результаты гонок – работа большой команды.

Екатерина Седых, пилот РДС-Восток: «Как ни странно перед сезоном тренировок меньше, 2-3 раза в неделю, но весь день - с утра до вечера. Работает вся наша большая команда. Наш тренер Константин Огарко – человек, который не разбрасывается похвалой или ругательными словами. Он очень скуп на эмоции, но в то же время очень всё разжёвывает в плане учёбы. Данила – менеджер нашей команды, это вершина команды и связующее звено. Дальше это Шуми (Егор Шумилкин – прим. авт.) – он у нас новичок, но он прекрасно влился в команду. Жарит-парит у нас Евгений – он сварщик, делает такие чудеса! Матвей – это взрослый ребёнок в нашей семье, который проявляет себя порой очень необычно. Была ситуация, когда мы вдвоём были на соревнованиях, он решал всё – начиная от поиска запчастей и заканчивая моей психологической подготовкой, я от него такого не ожидала! Работяга Алексей – тренировочный процесс проходит лучше, когда он рядом. Также есть электрик Иван, он наш близкий друг, как, впрочем, и любой другой член команды».

Уже в субботу Екатерина и Максим Седых, равно как и другие спортсмены, приедут на «Приморское кольцо», чтобы сразиться за победу. Однако, как говорит Екатерина Седых, утро перед соревнованием для неё ничем не отличается от любого другого: «Это будет, как обычно, суета: собрать одного, заплести другого, приготовить завтрак третьему – так начинается любое утро. Будет только одно глобальное изменение – я выйду из дома в гоночном комбинезоне. Кстати, что интересно, меня редко узнают в обычной одежде, но если я зайду в магазин в гоночном комбезе, люди сразу улыбаются, называют по имени».

Увидеть Екатерину Седых в комбинезоне и шлеме за рулём гоночного болида, поболеть за чемпиона прошлого сезона Максима Седых или познакомиться с новичками РДС-Восток можно будет уже в ближайшие выходные на открытии сезона большого дрифта. В субботу на «Примринге» пройдут одиночные, а в воскресенье – парные заезды. Начало заездов в 14.00. Кстати, кроме спортивных состязаний, зрителей ждёт выставка автозвука и автотюнинга. На открытии сезона большого дрифта свою шоу-программу представит самый молодой дрифтер России – Денис Сорокопуд, 14-летний ученик Ильи Фёдорова.

Билеты на открытие дрифт-сезона можно приобрести в кассах Дальпартер и на сайте https://www.vl.ru/afisha/vladivostok/event/68512#look=/afisha/purchase/events/68512/268947/scheme. Для детей до 7 лет в сопровождении родителей без предоставления места вход на трибуны бесплатный. По традиции на месте проведения соревнования будут открыты точки питания, палатки с сувенирной продукцией, а для детей весь день работает Ринго-парк. Подробности на rdsvostok.ru.