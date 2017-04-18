Один междугородний рейс из Владивостока отменен

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Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 апреля, на владивостокском автовокзале отменен один междугородний автобусный рейс, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт "Примвокзал".

ТаК, рейс 521, следующий по маршруту Владивосток - Зарубино в 16:35, отменен.