«Утром я выйду из дома в гоночном комбинезоне!»: пилоты РДС-Восток готовятся к старту дрифт-сезона 09:19, 18 апреля «Утром я выйду из дома в гоночном комбинезоне!»: пилоты РДС-Восток готовятся к старту дрифт-сезона
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Общество

Часть Владивостока останется без света сегодня, 18 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Александровича ул.18, 20, 20А, 20В, 20Г, 20Е, 20Б, 20Д,

Багратиона ул.6А,

Борисенко ул.102А, 104,

Бородинская ул.43, 45,

Восточная 4-я ул.31, 43, 47Б,

Калинина ул.177, 206, 210, 214, 218, 220, 222, 225, 235, 241, 243, 29, 29А, 31, 33, 35, 6, 4,

Кирова ул.5, 7, 9,

Красного Знамени пр-кт.90,

Лесопитомник ул.2А, 3, 1А,

Маковского ул.130, 132, 136,

Минеральная ул.4В, 2Д,

Пихтовая ул.33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 69, 71,

Плеханова ул.1, 11, 2, 2А, 2В, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6, 9, 2Д, 13А,

Прапорщика Комарова ул.23, 27, 29, 31, 36,

Пригородная 1-я ул.12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 8, 33, 17, 19, 21, 15, 23, 27, 29, 31, 42А, 25,

Русская ул.11А, 17, 17А, 40, 42, 46,

Уткинская ул.18, 30, 32,

Шевченко ул.25, 29, 31, 37, 38А, 44Б, 68, 70, 74, 76, 29А, 35А,54, 80, 48, 68Б, 50, 35В, 46, 72,

Шоссейная 2-я ул.13, 15,

Шоссейная 3-я ул.51,

Ясеневая ул.14Б, 16А, 8,

Ключ 3-й ул.43.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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