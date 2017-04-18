Часть Владивостока останется без света сегодня, 18 апреля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 апреля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Александровича ул.18, 20, 20А, 20В, 20Г, 20Е, 20Б, 20Д, Багратиона ул.6А, Борисенко ул.102А, 104, Бородинская ул.43, 45, Восточная 4-я ул.31, 43, 47Б, Калинина ул.177, 206, 210, 214, 218, 220, 222, 225, 235, 241, 243, 29, 29А, 31, 33, 35, 6, 4, Кирова ул.5, 7, 9, Красного Знамени пр-кт.90, Лесопитомник ул.2А, 3, 1А, Маковского ул.130, 132, 136, Минеральная ул.4В, 2Д, Пихтовая ул.33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 69, 71, Плеханова ул.1, 11, 2, 2А, 2В, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 6, 9, 2Д, 13А, Прапорщика Комарова ул.23, 27, 29, 31, 36, Пригородная 1-я ул.12, 14, 16, 18, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 8, 33, 17, 19, 21, 15, 23, 27, 29, 31, 42А, 25, Русская ул.11А, 17, 17А, 40, 42, 46, Уткинская ул.18, 30, 32, Шевченко ул.25, 29, 31, 37, 38А, 44Б, 68, 70, 74, 76, 29А, 35А,54, 80, 48, 68Б, 50, 35В, 46, 72, Шоссейная 2-я ул.13, 15, Шоссейная 3-я ул.51, Ясеневая ул.14Б, 16А, 8, Ключ 3-й ул.43. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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