Во Владивостоке сегодня дождь и сильный ветер

Приморье находится во власти циклонов

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 апреля, погоду в Приморье определяют циклоны. В крае облачно, небольшие, местами умеренные осадки. Ветер северный, северо-восточный умеренный, на восточном побережье сильный. Температура воздуха +2...+17°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке облачно, небольшой дождь. Ветер северо-западный, со второй половины дня юго-восточный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха +9...+11°C.



В Уссурийске облачно, небольшой дождь, временами умеренный. Ветер юго-западный умеренный, вечером сильный. Температура воздуха +12...+14°C.



В Находке облачно, небольшой дождь, временами умеренный. Ветер северо-восточный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха +10...+12°C.