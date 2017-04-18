Отопительный сезон 2016-2017 близится к завершению во Владивостоке

Тепло перестанет поступать в дома уже в начале мая

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостокском городском округе близится к завершению отопительный сезон 2016-2017 г. Отключение отопления в жилых домах, на предприятиях и объектах социальной инфраструктуры планируется на начало мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили специалисты управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока, точная дата будет определена позже, с установлением устойчивых среднесуточных плюсовых температур. В соответствии с постановлением правительства РФ (от 06.05.2011 года № 354), отопительный сезон рекомендуется завершать, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд будет достигать восьми градусов тепла.

Благодаря слаженной совместной работе городских коммунальных служб и управляющих организаций (УК и ТСН), текущий отопительный период в приморской столице проходит в штатном режиме. На все котельные, включая островные территории, топливо поставляется без сбоев. Учреждения образования, культуры и здравоохранения обеспечены теплом в полном объеме. К многоквартирным жилым домам с центральной системой отопления тепло также подается без перебоев. Аварийно-восстановительными бригадами МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» локальные порывы на тепловых сетях устраняются в нормативные сроки.