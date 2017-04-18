Тариф системы «Платон» с 15 апреля составил 1,90 рубля

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Тариф системы «Платон» с 15 апреля составляет 1,90 руб. за 1 км пути. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сохранив тем самым льготный размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Такое решение премьер принял после встречи с представителями малого и среднего бизнеса, которая состоялась 23 марта. Тогда Дмитрий Медведев поддержал предложение грузоперевозчиков сохранить льготный период в системе «Платон» до усиления контроля за нарушителями, которые не вносят плату за использование дорог.



Напомним, что тариф «Платона» с момента запуска системы 15 ноября 2015 года составлял 1,53 рубля за 1 км. А с 15 апреля 2017 года планировалась отмена льготного тарифа, то есть плата за километр должна была составить 3,06 рубля.



«Согласно постановлению коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,9 рубля», - сообщили в пресс-службе правительства.



Отметим, что по итогам встречи Дмитрия Медведева с грузоперевозчиками также было решено, что дальнобойщики сами будут выбирать федеральные дороги для ремонта за счет сборов «Платона». С этой целью Минтранс РФ и Общероссийский народный фронт открыли на интернет-сайте «Карта убитых дорог» специальное голосование. По результатам опроса владельцев и водителей грузовиков на ремонт выбранных ими дорог будут направлены средства дорожного фонда, собранные с помощью системы «Платон».