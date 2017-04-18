На Камчатке шестилетний мальчик погиб после падения на него льдины

По данному факту проводится проверка

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

На Камчатке в бухте Скрытая в селе Тиличики шестилетний мальчик погиб после падения на него огромной льдины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По факту смерти ребенка Следственный комитет России начал проверку, сообщила старший помощник руководителя управления СК России по региону Елена Матафонова.

В СК выяснили, что в субботу, 15 апреля, мальчик вместе со своим девятилетним братом гулял около прибрежной лини бухты Скрытая. Ребенок зашел под ледяной «козырек», который образовался в результате приливов и отливов в бухте. В этот момент на мальчика упала большая льдина. Она придавила ребенка, и он погиб под ее весом. По предварительным данным, мальчик умер от механической асфиксии из-за сдавливания органов грудной клетки.

Как сообщила Матафонова, место происшествия уже осмотрели следователи. Следов преступления там обнаружено не было.

После окончания проверки, по словам Матафоновой, будет приниматься решение о дальнейшем ходе дела. И если результаты проверки подтвердят, что мальчик погиб в результате несчастного случая, по факту его смерти не будут заводить уголовное дело.