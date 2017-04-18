Самые талантливые воспитанники школ искусств Владивостока получили награды от администрации города

Свое мастерство продемонстрировали 750 артистов

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В пятницу, 14 апреля, в концертном зале Дальневосточного государственного института искусств состоялся гала-концерт и награждение победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, фестивалей и олимпиад среди учащихся муниципальных детских школ искусств, которые прошли во Владивостоке в феврале и марте. В ходе концерта более 140 талантливых детей и творческих коллективов получили дипломы и подарки от администрации Владивостока. Поздравила самых талантливых ребят начальник управления культуры городской администрации Светлана Шупиро.

«Дорогие ребята, вот и завершились наши фестивали и конкурсы профессионального мастерства, сегодня вы получаете заслуженные награды. Спасибо вам за ваш талант и труд. Огромное спасибо вашим преподавателям и родителям, которые трудятся вместе с вами, - подчеркнула Светлана Шупиро. - Желаю вам дальнейших творческих успехов, новых побед и достижений».

Напомним, в этом году в ходе городских творческих конкурсов более 750 юных артистов продемонстрировали свои мастерство и талант. По итогам конкурсов 6 воспитанников муниципальных школ искусств стали обладателями Гран-при, 35 - лауреатами первой степени.

«Чтобы получить Гран-при, нужно любить музыку и много работать», - поделилась секретом успеха воспитанница детской музыкальной школы № 2 Ксения Астахова.

Кроме того, за высокие творческие достижения и активное участие в концертной жизни Владивостока десяти учащимся муниципальных школ искусств были вручены дипломы от депутата Госдумы Сергея Сопчука. Также юных артистов поздравила депутат городской думы Ольга Забелина.

После торжественной части состоялся гала-концерт. Здесь прозвучали фортепианные концерты, скрипичная и гитарная музыка, баян, домра и балалайка, были исполнены русские народные песни. На сцену вышли победители конкурсов «Юный скрипач», «Юный пианист», «Юный гитарист».