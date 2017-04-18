Водители автобусов во Владивостоке продолжают нарушать правила

Оштрафовано пять компаний

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Уведомления о наложении штрафов направлены руководителям сразу пяти автотранспортных компаний Владивостока. Уведомления выписали после рейда на остановке «Некрасовская» сотрудники управления транспорта администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Во время рейда 8 апреля специалисты выясняли, насколько водители внутригородских автобусов соблюдают не только правила дорожного движения, но и договорные обязательства, которые существуют между их компаниями и мэрией.

Во время проверки зафиксировано пять фактов нарушения пункта 2.3.5 договора на выполнение регулярных перевозок в части обеспечении безопасности жизни и здоровья пассажиров. Водители автобусов совершали посадку и высадку людей на проезжую часть рядом с заградительным сооружением путепровода, что могло повлечь необратимые последствия для пассажиров.

Уведомления о наложении штрафов в размере 5 000 рублей направлены:

– руководителю ООО «Влад Авто» за нарушение, допущенное водителем автобуса с государственным регистрационным знаком Т 934 ВХ/125 rus маршрута № 77 «Автовокзал – Парк Победы – Кампус ДВФУ – Приморский океанариум».

– руководителю ООО «Влад Рейс» за нарушение, допущенное водителем автобуса с государственным регистрационным знаком М 844 ТО/65 rus маршрута № 40 «Семеновская – Завод «Варяг»».

– руководителю ООО «Скорость» за нарушение, допущенное водителем автобуса с государственным регистрационным знаком 913 АР/125 rus маршрута № 41 «Семеновская – Чкалова».

– руководителю ООО «КАСЛАР» за нарушение, допущенное водителем автобуса с государственным регистрационным знаком Р 813 АУ /125 rus маршрута № 85 «Карбышева – Фуникулер».

– руководителю ООО «Влад Рейс» за нарушение, допущенное водителем автобуса с государственным регистрационным знаком АВ 053 /25 rus маршрута № 60 ««Маяк – Первая Речка – Завод «Варяг».

Остановка «Некрасовкая» (направление - из города) не первый раз становится местом проведения специальных рейдов. Этот остановочный пункт в управлении транспорта называют одним из самых проблемных в городе. Водители автобусов, не желая проезжать за дорожный знак «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», останавливаются перед ним и максимально близко к перекрестку. В итоге пассажирам приходится совершать посадку в автобусы и высадку из них за пределами остановочного кармана, практически протискиваясь между автобусом и леерным ограждением.