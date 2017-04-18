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Общество

В школах и детских садах Владивостока ремонтируют кровли

Ремонты проводятся ежегодно
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Ремонт кровель на этой неделе ведется в школах №60 и 67, а также в детском саду № 32 в поселке Трудовое. Всем этим учреждениям уже несколько десятков лет, и ремонт крыш там необходим, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Кроме того, на этот год в ряде учебных учреждений запланированы мероприятия по замене электрики, по огнезащитной обработке чердаков, закупке огнетушителей, а также промывка и опрессовка систем отопления. Без внимания не останется благоустройство прилегающей к учреждениям образования территории, особое внимание будет уделено ремонту дорог и лестниц рядом со школами и детскими садами, будет обновлена дорожная разметка.

Ремонты проводятся ежегодно. Основной их объем будет вестись летом, но часть работ проводится уже сейчас. Одна из главных задач, которую глава Владивостока Игорь Пушкарёв поставил перед специалистами образовательных учреждений - создать для детей комфортные и безопасные условия пребывания. По его заданию в десятках школ и садов города поменяли окна, отремонтировали фасады и кровли, установили камеры видеонаблюденияи ограждения.

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