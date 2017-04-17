Юбилейный конкурс семейных фотографий проходит в роддоме Владивостока

С каждым годом все больше семей присоединяются к конкурсу

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Конкурс семейных фотографий стартовал в роддоме № 3 Владивостока. В этом году мероприятие станет юбилейным – оно пройдет в учреждении в пятый раз и традиционно будет приурочено к празднованию Международного дня семьи, которое отмечается 15 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу роддома №3.

Как подчеркнула главный врач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, за все время существования конкурса его основная цель остается неизменной – продвижение семейных ценностей, воспитание в обществе правильного отношения к институту семьи и понимания ее роли и значения в жизни каждого человека. «Важно осознавать, что семья – это не только статус и не просто наши родные и близкие, - считает Светлана Викторовна. – Это поддержка и опора, которая помогает нам обрести уверенность в себе и двигаться вперед, это преемственность поколений, которая позволяет хранить память о предках и чтить их традиции, это любовь, нежность и бесконечная радость, которую можно испытать, общаясь со своим ребенком и наблюдая за тем, как он растет. И именно об этом – о семейном счастье и трепетных чувствах, которые связывают родителей и детей – способны рассказать фотографии, которые принимают участие в нашей ежегодной акции».

Примечательно, что интерес к мероприятию растет из года в год. Так, количество снимков, прошедших отбор и допущенных к голосованию, увеличилось с 44 на первом конкурсе до 120 в 2016 году. При этом общее число работ, отправленных в адрес организаторов в период действия всех предыдущих акций, насчитывает около 400. Коллектив «третьего» роддома Владивостока надеется, что и на этот раз семьи проявят активность и поделятся с широкой аудиторией уникальными кадрами из своих фотоальбомов.

Как и прежде, участниками конкурса могут стать жители Владивостока, воспитывающие малышей в возрасте от 0 до 3 лет включительно. Номинаций, определяющих тему снимков, четыре. Среди них – «Растим чемпионов», посвященная первым попыткам занятий спортом – «шкафолазанию», перепрыгиванию через бортики кровати и забегам от мамы на дальние дистанции. Категория "Жизнь со вкусом, или приятного аппетита", под которую попадают изображения с различными вариантами кормления ребенка – от грудного вскармливания до совместной трапезы в компании с игрушками и домашними питомцами. Номинация «Мамы-папины помощники», на победу в которой могут претендовать авторы снимков, сделанных во время оказания детьми посильной помощи их родителям – будь то мытье посуды или приготовление супа. И «Творю что хочу» - категория-шутка о нешуточных проделках малышей, в которой взрослые делятся фотоисториями о том, что могут вытворять их дети.

Старт конкурсу дан сегодня, 17 апреля. Начиная с этого дня и вплоть до 11 мая (последний день приема заявок), все желающие могут присылать свои работы на адрес электронной почты konkurs@rod3.ru. Главное, чтобы они были хорошего качества и сопровождались указанием конкурсной номинации, информации о родителях (ФИО и телефоны) и о самом малыше (ФИО и дата рождения). Ребенок на момент действия конкурса должен быть не старше 3 лет. Кроме того, кадры не должны быть постановочными и сделанными во время профессиональных фотосессий. Такие снимки приниматься не будут. В каждой номинации может быть представлено не более одной фотографии. Чувство юмора от участников приветствуется!

Все работы, переданные для участия в акции, будут размещены в одноименном разделе на сайте КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» (www.rod3.ru). Победители и призеры определятся по результатам голосования жюри, которое возглавит главврач учреждения Светлана Сагайдачная. Авторов самых интересных кадров поздравят на празднике, посвященном Международному дню семьи, который пройдет в женской консультации «третьего» роддома Владивостока в понедельник, 15 мая. Им будут вручены памятные подарки от руководства учреждения, а их снимки украсят родильный дом № 3, дополнив коллекцию семейных фотографий, отмеченных на конкурсах предыдущих лет и уже создающих особую атмосферу в «третьем» роддоме.

О времени проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.