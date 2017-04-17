Ученые рассказали, в чем секрет чувства азарта

Специалисты провели исследование

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Японские ученые в ходе исследования выяснили, как азартные игры влияют на мозг человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VisraNews.

По словам специалистов, азартная зависимость – это психологическое расстройство, которое характеризуется чрезмерной рискованностью.

Эксперты во время исследования изучили активные области головного мозга при помощи МРТ.

Результат показал, что у азартных игроков более высокая частота смены настроения и тревожных расстройств. Поэтому можно сделать вывод, что удовольствие – это не главная цель, а неспособность правильно распознавать риск и соответствующим образом адаптироваться.

Таким образом, гибкость в принятии риска между зависимыми и не зависимыми людьми определялась с помощью ряда азартных игр, требующих от участников зарабатывать определенную сумму. Было установлено, что зависимые всегда выбирают рискованную стратегию, даже при всей ее сомнительности.