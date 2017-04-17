Ждать ли Приморью беженцев из КНДР?

Массовый отток мирного населения будет сравним с гуманитарной катастрофой

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В связи с нарастанием напряженности ситуации вокруг возможного военного противостояния в Северной Корее, у приморцев возникает резонный вопрос: возможен ли массовый исход северных корейцев через нашу границу? На него корреспондент РИА VladNews попросил ответить заведующего Центром региональной безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерия Мишина.

- Нет, четко и ясно ответил эксперт. - Во-первых, суровый горный ландшафт провинции Северный Хамген с ограниченным количеством дорог не позволит перемещаться большим группам людей, особенно детям, старикам и раненым. Зимой – холодно, а летом надо переплывать через пограничную реку. Да и Россия не готова к приему всех беженцев с организацией палаточных городков, обеспечением санитарно-гигиенической безопасности, горячего питания, питьевой воды, топлива, медицинской помощи. Но сбрасывать со счетов такой вариант развития событий не стоит. Поэтому у МЧС на сей счет имеется программа оказания гуманитарной помощи.

А вот в соседний Китай по равнинной части северо-запада Корейского полуострова беженцы устремятся. Поэтому Поднебесная и укрепляет сейчас свою приграничную территорию, укрепляет силовую составляющую. Ведь массовый отток мирного населения будет сравним с гуманитарной катастрофой.