Мощнейший циклон накроет Приморье во вторник 17:18, 17 апреля Мощнейший циклон накроет Приморье во вторник
Во Владивостоке назначен новый заместитель главы города 16:52, 17 апреля Во Владивостоке назначен новый заместитель главы города
Ждать ли Приморью беженцев из КНДР? 16:31, 17 апреля Ждать ли Приморью беженцев из КНДР? (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 17 понедельник
17:25
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
17:25
Как живут пациенты психбольницы Владивостока? Фото
17:24
Ученые рассказали, в чем секрет чувства азарта
17:18
Мощнейший циклон накроет Приморье во вторник
17:04
Стадо овец-нелегалок из Читы задержано в Приморье
16:52
Во Владивостоке назначен новый заместитель главы города
16:46
В Приморье задержаны мужчины, ограбившие судно
16:36
Владивосток станет городом большого литературного путешествия
16:31
Ждать ли Приморью беженцев из КНДР? Эксклюзив
16:15
Дневник девушки: Что такое сушка тела? Эксклюзив
16:02
В минувшие выходные во Владивостоке был побит 70-летний температурный рекорд
15:58
Сбербанк запустил вклад «Память поколений», приуроченный ко Дню Победы
15:48
Неделя моды стартовала во Владивостоке
15:36
Пенсионерка пострадала в аварии с участием внедорожника во Владивостоке Эксклюзив
15:27
Сегодня в актовом зале администрации Владивостока пройдет занятия «Молодого управдома»
15:21
Во Владивостоке произошло более 450 аварий за неделю Эксклюзив
15:17
Во Владивостоке уже вечером ожидаются ливень и сильный ветер
15:07
Очистные сооружения появятся в Приморье
14:55
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
14:44
Во Владивостоке наказали 13 пьяных таксистов Эксклюзив
14:16
Волейбольная «Приморочка» уступила лидеру чемпионата России Фото
14:07
Холодный чай серьезно вредит здоровью, - ученые
13:59
В Акита – городе-побратиме Владивостока объявлен шестой международный конкурс хайку
13:41
Уничтожить любовь можно с помощью специальной таблетки, - ученые
13:28
Европейская валюта упала в цене
13:25
​Приморский театр кукол приглашает на спектакли
13:14
Универсал сбил школьницу во дворе во Владивостоке Эксклюзив
13:01
Приморский политолог прокомментировала конфликт США и Северной Кореи
12:47
Грузовик переломал ноги своему водителю во Владивостоке Эксклюзив
12:44
Сбербанк проведет ярмарку недвижимости сразу в двух городах Приморья
12:40
Страшное смертельное ДТП произошло в Приморье
12:36
Строительство в Приморье «упало»
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Актуальный комментарий

Ждать ли Приморью беженцев из КНДР?

Массовый отток мирного населения будет сравним с гуманитарной катастрофой
Фото: ТОФ Фото: ТОФ
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В связи с нарастанием напряженности ситуации вокруг возможного военного противостояния в Северной Корее, у приморцев возникает резонный вопрос: возможен ли массовый исход северных корейцев через нашу границу? На него корреспондент РИА VladNews попросил ответить заведующего Центром региональной безопасности Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН Валерия Мишина.

- Нет, четко и ясно ответил эксперт. - Во-первых, суровый горный ландшафт провинции Северный Хамген с ограниченным количеством дорог не позволит перемещаться большим группам людей, особенно детям, старикам и раненым. Зимой – холодно, а летом надо переплывать через пограничную реку. Да и Россия не готова к приему всех беженцев с организацией палаточных городков, обеспечением санитарно-гигиенической безопасности, горячего питания, питьевой воды, топлива, медицинской помощи. Но сбрасывать со счетов такой вариант развития событий не стоит. Поэтому у МЧС на сей счет имеется программа оказания гуманитарной помощи.

А вот в соседний Китай по равнинной части северо-запада Корейского полуострова беженцы устремятся. Поэтому Поднебесная и укрепляет сейчас свою приграничную территорию, укрепляет силовую составляющую. Ведь массовый отток мирного населения будет сравним с гуманитарной катастрофой.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Будет ли война на Дальнем Востоке?
14:55, 17 апреля 2017 Будет ли война на Дальнем Востоке?

Эксклюзивный комментарий эксперта

Приморский политолог прокомментировала конфликт США и Северной Кореи
13:01, 17 апреля 2017 Приморский политолог прокомментировала конфликт США и Северной Кореи

Обстановка напряженная, считает Наталья Коломейцева

Политолог о войне США и КНДР: В Приморье может залететь случайная ракета
15:52, 14 апреля 2017 Политолог о войне США и КНДР: В Приморье может залететь случайная ракета

Однако все же военный вонфликт маловероятен

В «родительских» чатах Владивостока появилось сообщение о теракте на Пасху
15:41, 14 апреля 2017 В «родительских» чатах Владивостока появилось сообщение о теракте на Пасху

Полиция информацию не подтвердила

Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР?
11:35, 14 апреля 2017 Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР?

Эксклюзивный комментарий эксперта

Бастрыкин предложил ввести досудебный арест счетов чиновников
01:04, 14 апреля 2017 Бастрыкин предложил ввести досудебный арест счетов чиновников

Сроком на 30 суток

Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения
17:51, 13 апреля 2017 Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения

Нет поводов для опасений