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Общество

Юные экологи Владивостока сразились в интеллектуальной схватке

29 апреля состоится финал
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока продолжает реализацию подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения». В субботу, 15 апреля, на базе ВГУЭС для юных экологов состоялся второй турнир игры «Что? Где? Когда?». В интеллектуальной схватке приняли участие учащиеся из 12 школ города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Школьников ожидали вопросы от ведущего, музыкальные, видео-вопросы и вопросы с использованием черного ящика. Вопросы экологической игры рассчитаны на сообразительность и знание школьной программы. Для ответов на каждый у ребят была всего минута.

Так, в ходе интеллектуальной битвы прозвучали, к примеру, следующие вопросы: «Этому крупному заповеднику более 80 лет. Он расположен на восточных и западных склонах самой большой горной системы Приморья, а юго-восточная часть выходит на побережье Японского моря. Его площадь – более 400 тысяч гектар. О каком заповеднике речь?». (Ответ: Ситохэ-Алинский государственный биосферный заповедник им. К.Г. Абрамова).

«В 1759 году в Пенсильвании впервые добыли нефть. Ее использование спасло от истребления крупных животных, ведь нефть гораздо дешевле и добыть ее проще. Какое животное было спасено благодаря добыче нефти?». (Ответ: кит, так как китовый жир использовался в промышленности и в качестве топлива).

«Благодаря широчайшему ареалу распространения именно это растение является главным поставщиком кислорода в атмосферу Земли. Если оно по каким-либо причинам исчезнет, экологической катастрофы не миновать. Назовите этого незаменимого трудягу?». (Ответ: это растение – водоросли).

Во втором турнире экологических интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» победителем стала команда школы № 6. «Серебро» взяли учащиеся СОШ № 52 и третье место заняли ученики 33-й школы. Юные знатоки-призеры получили дипломы от администрации Владивостока и подарочные сертификаты. Остальные школьники были награждены дипломами об участии и сладкими подарками.

«Благодарим команды и преподавателей, прекрасно подготовивших своих учеников к игре! – рассказала главный специалист управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Лариса Ким. – Мы стремимся к тому, чтобы с юного возраста у владивостокцев было ответственное отношение к природе. Такими мероприятиями развиваем у них чувство сопричастности за окружающую среду, расширяем кругозор, воспитываем любовь к родному городу. Также ребята получают новые знания в области охраны окружающей среды».

22 апреля пройдет третий турнир эко-игр «Что? Где? Когда?». А 29 апреля состоится финал, по итогам которого станут известны самые экологически образованные школьники Владивостока.

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