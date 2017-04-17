Сбербанк запустил вклад «Память поколений», приуроченный ко Дню Победы

Вклад можно оформить во всех отделениях

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Сбербанк запустил новый вклад «Память поколений», приуроченный к празднованию Дня Победы. Максимальная процентная ставка по продукту составит 7% годовых. Вклад «Память поколений» можно оформить во всех отделениях Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и в интернет-банке Сбербанк Онлайн в период с 13 апреля по 31 мая 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

При размещении от 10 тыс. до 1 млн рублей ставка составит 6,4% годовых, от 1 млн рублей — 7% годовых. Срок размещения вклада: 3 месяца.

Сумма из расчёта 1 рубль с каждой полной тысячи рублей, внесённой на вклад, при зачислении процентов за основной срок вклада перечисляется в адрес благотворительного фонда «Память поколений».

«В этом году мы продолжаем традицию запуска специальных продуктов, приуроченных ко Дню Победы, и предлагаем нашим клиентам открыть вклад «Память поколений», — комментирует управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Максим Стёпочкин. — У этого вклада привлекательные условия, а кроме того, он даёт возможность вкладчикам поддержать благотворительный фонд «Память поколений», оказывающий адресную помощь нашим ветеранам».

Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов происходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.

С более подробной информацией об условиях и процентных ставках по вкладу «Память поколений» можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Вклады».