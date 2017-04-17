Владивосток формирует «Бессмертный полк»

Акция пройдет в приморский столице уже в пятый раз

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

9 мая в пятый раз жители Владивостока примут участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Уже ставшее традиционным шествие горожан с портретами своих родственников-фронтовиков, которых сегодня уже нет с нами, стартует сразу после торжественного парада войск и военной техники.

«Ежегодное шествие горожан проходит с целью сохранения в каждой российской семье памяти о победителях в Великой Отечественной войне. Впервые «Бессмертный полк» был сформирован во Владивостоке в 2013 году, с каждым годом количество участников шествия возрастает. Так, в 2015 году отдать дань памяти фронтовикам пришли порядка 15 000 владивостокцев, в 2016 году эта цифра достигла 30 000. По предварительным подсчётам в этом году в акции примут участие ещё больше горожан», - рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.

Для участия в шествии необходимо прийти 9 мая с фотографией (формат А3 на штендере) своего родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне, но не дожил до 72-й годовщины Победы. Построение колонны начнется в 9 часов в сквере Семёнова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19а). Далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится на мемориале «Боевая слава Тихоокеанского флота». Горожане, которые не участвуют в шествии, традиционно смогут посмотреть на «Бессмертный полк», выстроившись на тротуарах.

Задать все интересующие вопросы по поводу участия в шествии можно специалистам контактной линия штаба «Бессмертного полка» в городе Владивостоке: bessmertnyy_polk_vl@mail.ru, подробности можно узнать в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефонам 222-08-38, 222-39-65, 2614-180, 2614-400.

Напомним, инициатором акции «Бессмертный полк» в 2013 году во Владивостоке стала одна из молодежных общественных организаций города. Тогда же инициативу обсудили на очередном заседании организационного комитета «Победа». Председатель оргкомитета глава города Игорь Пушкарёв поддержал идею проведения акции «Бессмертный полк» и предложил участникам акции пройти колонной сразу после парада войск.

Для справки:

Штендеры и фотографии можно будет изготовить также с 1 апреля по 7 мая:

1. Фотосалоне «Сервис плюс» (ул. Алеутская, 45а, вход со стороны ул. Фонтанная, телефон: 222-18-63) с 10 до 19 часов. В рамках проекта «Бессмертный полк» в фотосалоне можно бесплатно изготовить фотографию родственника с 1 по 25 апреля (сканирование и печать формата А3 бесплатное, ламинирование осуществляется за счет владельца фотографии). Также в «Сервис плюс» можно приобрести штендер для фотопортрета, стоимость которого можно уточнить в фотосалоне;

2. Торговый центр «Луговая» (трамвайная остановка Луговая, ул. Луговая, 21А, павильон 24, телефон: 295-75-05, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505) ежедневно с 10 до 19 часов;

3. Павильон «Подарки» (трамвайная остановка Баляева, ул. Юмашева, 6а, телефон: +79841931330, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505) ежедневно с 11 до 19 часов;

4.Типография «Max print» (остановка Авангард, ул. Светланская, 145, оф.1, телефон: 8(423)200-25-99, 201-54-94, электронная почта maxprint_tp@mail.ru) в будние дни с 9 до 18 часов;

5. Торговый центр «Чапаевский» (улица Чапаева, 24а, павильон № 11) в будние дни с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 18 часов.

Участникам шествия «Бессмертный полк» эти предприятия оказывают следующие услуги:

1. Фотопечать на пластике - стоимость уточнять по указанным телефонам. Сканирование и обработка (ретушь) фотографии – производится бесплатно. Участнику шествия выдается готовый штендер с размещением фотопортрета формата А3;

2. Печать фотографии на фотобумаге и ламинация – стоимость уточнять по указанным телефонам. Сканирование и обработка (ретушь) фотографии – производится бесплатно. Участнику шествия выдается готовый штендер для размещения фотопортрета формата А3;

3. Возможность отдельно заказать сканирование и обработку (ретушь) фотографии. Стоимость и печати фотопортрета уточнять по указанным телефонам. Можно также отдельно приобрести штендер под готовый фотопортрет.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих принять участие в акции «Бессмертный полк».