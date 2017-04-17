Праздник светлой Пасхи отметили во Владивостоке

Горожане приняли участие в народных гуляньях

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Вчера, 16 апреля, православные горожане отметили праздник светлой Пасхи во Владивостоке. В приморской столице в этот день состоялся ряд мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Сотни горожан приняли участие в народных гуляньях в честь Пасхи на набережной Спортивной гавани. Здесь для гостей мероприятия были подготовлены тематические концерт, игры и викторины.

Со сцены прозвучали композиции, воспевающие светлый день Пасхи, народные песни и песни о России. На сцену вышли народный хор «Русская песня», хор «Улыбка», украинский хор имени Анатолия Криля «Горлица», народный хор «Дети войны» и другие коллективы и солисты.

Кроме того, Пасху отметили на открытой концертной площадке в парке Победы. Здесь состоялся концерт, конкурсная программа, выставка декоративно-прикладного творчества и мастер-классы.