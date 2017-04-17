Сегодня в актовом зале администрации Владивостока пройдет занятия «Молодого управдома»

Занятия бесплатные

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокцам в возрасте до 35 лет предлагают бесплатно повысить свою грамотность в жилищно-коммунальной сфере. 17 и 19 апреля в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр-т, 20) пройдут очередные занятия экспресс-курса «Молодой управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Слушателям будут предложены следующие темы:

Санитарное содержание общедомового имущества многоквартирного дома, административная ответственность;

Правила и порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг;

О работе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов;

Начало в 18:30. Занятия проходят на бесплатной основе.

Узнать подробную информацию и подать заявку можно по телефону 254-52-77, или написав письмо на электронный адрес dom-kontrol@mail.ru. В заявке необходимо указать ФИО, возраст и свои контактные данные (телефон, эл. почту).