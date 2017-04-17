Мощнейший циклон накроет Приморье во вторник 17:18, 17 апреля Мощнейший циклон накроет Приморье во вторник
Во Владивостоке назначен новый заместитель главы города 16:52, 17 апреля Во Владивостоке назначен новый заместитель главы города
Ждать ли Приморью беженцев из КНДР? 16:31, 17 апреля Ждать ли Приморью беженцев из КНДР? (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 17 понедельник
17:25
Легендарная Лариса Белоброва: Никакая я не звезда! Эксклюзив
17:25
Как живут пациенты психбольницы Владивостока? Фото
17:24
Ученые рассказали, в чем секрет чувства азарта
17:18
Мощнейший циклон накроет Приморье во вторник
17:04
Стадо овец-нелегалок из Читы задержано в Приморье
16:52
Во Владивостоке назначен новый заместитель главы города
16:46
В Приморье задержаны мужчины, ограбившие судно
16:36
Владивосток станет городом большого литературного путешествия
16:31
Ждать ли Приморью беженцев из КНДР? Эксклюзив
16:15
Дневник девушки: Что такое сушка тела? Эксклюзив
16:02
В минувшие выходные во Владивостоке был побит 70-летний температурный рекорд
15:58
Сбербанк запустил вклад «Память поколений», приуроченный ко Дню Победы
15:48
Неделя моды стартовала во Владивостоке
15:36
Пенсионерка пострадала в аварии с участием внедорожника во Владивостоке Эксклюзив
15:27
Сегодня в актовом зале администрации Владивостока пройдет занятия «Молодого управдома»
15:21
Во Владивостоке произошло более 450 аварий за неделю Эксклюзив
15:17
Во Владивостоке уже вечером ожидаются ливень и сильный ветер
15:07
Очистные сооружения появятся в Приморье
14:55
Будет ли война на Дальнем Востоке? Эксклюзив
14:44
Во Владивостоке наказали 13 пьяных таксистов Эксклюзив
14:16
Волейбольная «Приморочка» уступила лидеру чемпионата России Фото
14:07
Холодный чай серьезно вредит здоровью, - ученые
13:59
В Акита – городе-побратиме Владивостока объявлен шестой международный конкурс хайку
13:41
Уничтожить любовь можно с помощью специальной таблетки, - ученые
13:28
Европейская валюта упала в цене
13:25
​Приморский театр кукол приглашает на спектакли
13:14
Универсал сбил школьницу во дворе во Владивостоке Эксклюзив
13:01
Приморский политолог прокомментировала конфликт США и Северной Кореи
12:47
Грузовик переломал ноги своему водителю во Владивостоке Эксклюзив
12:44
Сбербанк проведет ярмарку недвижимости сразу в двух городах Приморья
12:40
Страшное смертельное ДТП произошло в Приморье
12:36
Строительство в Приморье «упало»
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

Сегодня в актовом зале администрации Владивостока пройдет занятия «Молодого управдома»

Занятия бесплатные
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Владивостокцам в возрасте до 35 лет предлагают бесплатно повысить свою грамотность в жилищно-коммунальной сфере. 17 и 19 апреля в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр-т, 20) пройдут очередные занятия экспресс-курса «Молодой управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Слушателям будут предложены следующие темы:

  • Санитарное содержание общедомового имущества многоквартирного дома, административная ответственность;
  • Правила и порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг;
  • О работе Фонда капитального ремонта многоквартирных домов;

Начало в 18:30. Занятия проходят на бесплатной основе.

Узнать подробную информацию и подать заявку можно по телефону 254-52-77, или написав письмо на электронный адрес dom-kontrol@mail.ru. В заявке необходимо указать ФИО, возраст и свои контактные данные (телефон, эл. почту).

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке произошло более 450 аварий за неделю
15:21, 17 апреля 2017 Во Владивостоке произошло более 450 аварий за неделю

В 12 ДТП пострадали 14 человек

Во Владивостоке уже вечером ожидаются ливень и сильный ветер
15:17, 17 апреля 2017 Во Владивостоке уже вечером ожидаются ливень и сильный ветер

Всем службам жизнеобеспечения города дана команда находиться в готовности к ликвидации последствий

Очистные сооружения появятся в Приморье
15:07, 17 апреля 2017 Очистные сооружения появятся в Приморье

Реализация проекта завершится к концу года

Во Владивостоке наказали 13 пьяных таксистов
14:44, 17 апреля 2017 Во Владивостоке наказали 13 пьяных таксистов

За выходные в городе зарегистрировано в общей сложности почти 500 нарушений ПДД

В Акита – городе-побратиме Владивостока объявлен шестой международный конкурс хайку
13:59, 17 апреля 2017 В Акита – городе-побратиме Владивостока объявлен шестой международный конкурс хайку

Срок приема заявок – с 1 мая по 30 июня 2017 года

Сбербанк проведет ярмарку недвижимости сразу в двух городах Приморья
12:44, 17 апреля 2017 Сбербанк проведет ярмарку недвижимости сразу в двух городах Приморья

Строительные компании представят свои проекты

Строительство в Приморье «упало»
12:36, 17 апреля 2017 Строительство в Приморье «упало»

Жилья стало строиться меньше