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Общество

Клен, ель и хмель высадят ученики школы №63 Владивостока в рамках субботника

Акция запланирована на 22 апреля
Фото: из сети Интернет Фото: из сети Интернет
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Акцию по озеленению пришкольной территории проведут ученики и их родители возле школы №63 на Бородинской, 7 во Владивостоке. В мероприятии примут участие около 600 детей, в том числе и первоклашки, 250 взрослых и около 50 учителей. Акция запланирована на 22 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Субботник - это праздник, который даёт возможность проявить себя, внести вклад в благоустройство пришкольной территории, – рассказала директор школы Анна Вдовиченко, - поэтому все с радостью участвуют. За 50-летнюю историю нашего учебного заведения ученики и родители высадили около 200 деревьев. Это ели, тополя, березы. К тому же этот год объявлен Годом экологии, и наши ученики принимают участие в общероссийском проекте «Дарим лес».

Всего планируют высадить около 50 деревьев - клен, ель и хмель. Отбором саженцев, работами по посадке и уходу за клумбами руководит учитель биологии Ольга Федькова. В этой школе она работает уже 35 лет, и именно благодаря ей школьный двор постоянно преображается.

Напомним, в общегородском субботнике поучаствуют школьники и юные воспитанники детских садов. Как рассказали в управлении образования администрации города, на сегодняшний день абсолютно все школы и сады Владивостока выразили желание помочь с уборкой возле своих учебных учреждений.

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