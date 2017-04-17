Во Владивостоке уже вечером ожидаются ливень и сильный ветер

Всем службам жизнеобеспечения города дана команда находиться в готовности к ликвидации последствий

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Владивосток уже сегодня окажется во власти циклона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Ближе к вечеру начнется дождь, который усилится ночью и утром завтра, 18 апреля, с количеством осадков 15-20 мм за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться сильным ветром - 15-20 м/сек.

Днем во вторник сохранится небольшой, вечером умеренный дождь. Общее количество осадков составит 30-35 мм.

Всем службам жизнеобеспечения города дана команда находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных этими неблагоприятными погодными условиями. Руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2-222-333.