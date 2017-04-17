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Политика и экономика

Эксперты: Кулинарные изделия в Приморье стали еще опаснее

Более 110 компаний рискуют здоровьем своих потребителей
Фото: LookW.ru Фото: LookW.ru
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

По результатам лабораторных исследований на протяжении ряда лет наибольший удельный вес исследованных проб пищевых продуктов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, отмечается в группах пищевых продуктов: «кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии», «кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть». По сравнению с 2015 годом в 2016 году увеличился удельный вес исследованных проб отечественных пищевых продуктов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, в группе продуктов «кулинарные изделия, вырабатываемые по нетрадиционной технологии» в 2 раза (2016-14,2%, 2015 - 7,0%), в группе продуктов «кулинарные изделия цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть» - в 2,1 раза (2016-9,2%, 2015–4,4%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Приморского края.

Приведенные данные позволяют сделать предположение о возрастании риска потребления указанных групп пищевых продуктов как потенциально опасных пищевых продуктов.

В связи с этим контроль за производством кулинарных изделий является одним из основных направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Под надзором Управления находится 114 предприятий, занятых производством кулинарных изделий, что составляет 15,8% от общего числа предприятий пищевой промышленности.

В соответствии с оценкой, занятых производством кулинарных изделий, проведенной согласно Методическим рекомендациям «Классификация хозяйствующих субъектов и видов деятельности по потенциальному риску причинения вреда здоровью человека для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий», утвержденным приказом Роспотребнадзора 30 сентября 2015 года № 1008, по потенциальному риску причинения вреда здоровью человека отнесены:

- к категории чрезвычайно высокого риска – 1 предприятие, что составляет 0,9% от общего числа объектов;

- к категории значительного риска 25 предприятий, что составляет 21,9% от общего числа объектов;

- к категории среднего риска – 88 предприятий, что составляет 77,2% от общего числа объектов.

В 2016 году в рамках федерального государственного надзора проведены проверки на 19 предприятиях, занятых производством кулинарных изделий, из них 8 – в рамках плановых выездных проверок (2014 – 7, 2015 – 4), 11 - в рамках внеплановых выездных проверок (2014 – 21, 2015 – 13).

В рамках контрольных мероприятий исследовано 193 пробы пищевых продуктов (2014 – 142, 2015 - 44) по микробиологическим показателям, 172 пробы (2014 - 77, 2015 - 14) - по санитарно-химическим показателям.

Несоответствие нормативным требованиям кулинарных изделий установлено в 8,8% исследованных проб по микробиологическим показателям (2014 – 13,4%, 2015 – 18,2%).

По фактам выявленных нарушений составлено 35 протоколов об административном правонарушении (2014 – 40, 2015 - 25), по которым наложено штрафов на сумму 579 тысяч рублей.

На долю протоколов об административном правонарушении, составленных за нарушения законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, приходится 48,6% (2015-56%), в области технического регулирования – 37,1% (2015-44%), в области защиты прав потребителей – 14,3% (2015 – не выявлялись).

Наибольший удельный вес протоколов об административном правонарушении приходится на статьи КоАП РФ 6.6 (34,3%, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению), 14.43.ч.1 (22,8%, нарушение требований технических регламентов к процессам производства и к продукции), 6.4(14,3%, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений), 14.8 ч.1 (11,4%, нарушение права потребителя на получение необходимой информации о реализуемом товаре).

Меры, направленные на административное приостановление деятельности обследованных предприятий с выявленными нарушениями законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения применены в отношении 5 хозяйствующих субъектов.

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