ЖКХ Приморья не досчиталось почти 3 миллиарда рублей

Более 390 миллионов рублей - это безнадежные долги населения

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В 2016 году расходы предприятий на оказание услуг ЖКХ составили 68.5 млрд. рублей при доходах 65.7 млрд. рублей, за аналогичный период прошлого года – 60.2 и 56.7 млрд., соответственно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

На финансирование деятельности предприятий ЖКХ из бюджетов всех уровней было выделено 6.5 млрд. рублей (за 2015 год – 2.8 млрд. рублей), из них на компенсацию разницы между экономически обоснованными и действующими тарифами для населения – 5.4 млрд. рублей (1.9 млрд. рублей).

Дебиторская задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства составила 14.2 млрд. рублей, из них 10.1 млрд. рублей -за счет неплатежей населения, 390.7 млн. из них безнадежная.

Кредиторская задолженность составила 7.6 млрд. рублей, из них 2 млрд. - за поставку топливно-энергетических ресурсов (26.5 %).