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Общество

Приморцам рассказали, что делать с «ЭРА-ГЛОНАСС»

Порядок действий
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Дальневосточное таможенное управление напоминает, сто с 1 января 2017 года вступило в силу требование по оснащению выпускаемых в обращение транспортных средств категории M и N устройством вызова экстренных оперативных служб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Для получения паспорта транспортного средства (ПТС) на единичное транспортное средство, прибывшее на территорию Российской Федерации с 01.01.2017 и не оборудованное устройством (системой) вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), необходимо предоставить таможенному органу следующие документы: свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выданное аккредитованной испытательной лабораторией, содержащее отметку с идентификационным номером УВЭОС; договор о приобретении аппаратуры вызова экстренных оперативных служб у агента АО «Глонасс». В договоре, в том числе, указывается идентификационный номер приобретённого УВЭОС в привязке к номеру VIN транспортного средства, на которое данное устройство должно быть установлено, а при отсутствии номера VIN – к номеру кузова данного транспортного средства. Также в договоре должны содержаться обязательства лица по установке УВЭОС на указанное транспортное средство.

Кроме того, необходимо представить расчёт суммы утилизационного сбора. Правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колёсных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачёта излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колёсных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Временный порядок оснащения транспортных средств УВЭОС, предложенный АО «Глонасс», размещён на официальном сайте АО «Глонасс»: http://aoglonass.ru.

Также на данном сайте размещён список аккредитованных испытательных лабораторий, уполномоченных выдавать СБКТС, и Реестр специализированных лиц, имеющих право осуществлять идентификацию устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС".

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