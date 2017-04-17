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Общество

Мощнейший циклон накроет Приморье во вторник

Осадки будут сопровождаться сильным ветром
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Минувшей ночью в крае воздух начал выхолаживаться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В минувшие выходные во Владивостоке воздух прогрелся до +16…+18 °C. Ночь также была теплой, +4…+7 °C.

Сегодня, 17 апреля, Приморье находится во власти сразу двух циклонов. Один циклон смещается с Китая к западным границам Приморья. Второй идет с Желтого моря к Сангарскому проливу, но его предполагаемая траектория будет пролегать над южной частью Японского моря, южнее, чем прогнозировалось ранее. Поэтому сегодня на погоду Приморского края он окажет меньшее влияние.

Во второй половине дня в крае начнется небольшой дождь. Посвежеет ветер. Температура воздуха в континентальных районах +14…+20 °C, на побережье +8…+13 °C.

Во Владивостоке во второй половине дня облачно, вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный сильный. Температура воздуха +11…+13 °C.

Завтра погодные условия Приморья будут формировать два циклонических вихря: в крае пройдут дожди, наиболее интенсивные днем на востоке края. Температурный фон ночью +1…+6 °C, на севере 0…−5 °C, днем максимальная температура воздуха не превысит +6…+17 °C.

Во Владивостоке будет облачно, временами небольшой дождь. Ветер умеренный до сильного, в начале ночи сильный. Температура воздуха ночью +3…+5 °C, днем +8…+11 °C.

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