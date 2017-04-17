Стадо овец-нелегалок из Читы задержано в Приморье

Водитель просто забыл взять в поездку по России документы на стадо животных

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Забайкальских овец привезли в Приморье без ветеринарных сопроводительных документов. Здоровы ли животные и не завезли ли на своих копытах инфекцию в регион, предстоит выяснить инспекторам Россельхознадзора.

Сотрудники ГИБДД на посту ДПС города Дальнереченск остановили фургон, в котором перевозили стадо из 80 овец. Парнокопытных из Забайкалья отправили фермеру в приморское село Воздвиженка без документов.

Как отмечают эксперты, с приходом весны увеличивается вероятность быстрого распространения любых инфекций, поскольку в теплое время оттаивают и активизируются замерзшие зимой вирусы и вредоносные бактерии. Провезти на копытах животных любую заразу с одной территории на другую достаточно просто. При составлении протокола об административном правонарушении водитель-читинец пояснил, что документы просто забыл взять с собой.

Подтвердить действительное состояние здоровья овец все же придется, но за халатность ответственности также не удастся избежать. Нарушение ветеринарных правил и 18 статьи закона «О ветеринарии» влечет наложение штрафа от трех до пяти тысяч рублей.