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В Приморье задержаны мужчины, ограбившие судно

Они собирались сдать украденный фильтр на металл
Фото: Pelorus Group Фото: Pelorus Group
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В ходе проведения оперативно - разыскных мероприятий сотрудники Находкинского линейного отдела МВД на транспорте задержали двух мужчин 50 и 37 лет, которые совершили хищение имущества с судна, стоящего на ремонте в доке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Злоумышленники совершили хищение фильтр для приема забортной воды на судно весом 20 килограммов с малого плавзавода.

В ходе допроса задержанные сообщили, что кражу совершили с целью получения прибыли от продажи фильтра, изготовленного из бронзы. Ущерб, причиненный предприятию, устанавливается.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных ч.1 ст. 158 УК РФ.

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