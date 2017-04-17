Квест на тему бизнеса и истории города стартует от Театра оперы и балета

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Первая в своем роде квест-гонка на лимузинах состоится во Владивостоке 14 мая, сообщает корреспондент РИА VladNews. Этот квест-гонка стартует от Театра оперы и балета. Сбор участников на площадке перед зданием по улице Фастовской,20 назначен на 14:00. В состязаниях примут участие восемь команд.

- Скорее это будет не гонка, а квест - просто такого еще не было. Сейчас мы составляем задания. Предположительно, они будут касаться предпринимательства и истории Владивостока, - сообщил корреспонденту РИА VladNews организатор Владимир. Также он рассказал, что планируется вести онлайн-трансляцию событий квеста в Инстаграм.