Гонка на лимузинах состоится во Владивостоке 20:42, 17 апреля Гонка на лимузинах состоится во Владивостоке
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Общество

Гонка на лимузинах состоится во Владивостоке

Квест на тему бизнеса и истории города стартует от Театра оперы и балета
Фото: visitvl.ru Фото: visitvl.ru
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Первая в своем роде квест-гонка на лимузинах состоится во Владивостоке 14 мая, сообщает корреспондент РИА VladNews. Этот квест-гонка стартует от Театра оперы и балета. Сбор участников на площадке перед зданием по улице Фастовской,20 назначен на 14:00. В состязаниях примут участие восемь команд.

- Скорее это будет не гонка, а квест - просто такого еще не было. Сейчас мы составляем задания. Предположительно, они будут касаться предпринимательства и истории Владивостока, - сообщил корреспонденту РИА VladNews организатор Владимир. Также он рассказал, что планируется вести онлайн-трансляцию событий квеста в Инстаграм.

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