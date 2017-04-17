Житель Владивостока на глазах у свидетелей ограбил подростка

Злоумышленника задержала служебная собака

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который сообщил, что стал свидетелем ограбления 16-летнего подростка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов со служебной собакой по кличке Норик.

Установлено, что в районе улицы Фадеева неизвестный мужчина открыто похитил у несовершеннолетнего деньги и скрылся с места происшествия.

Норик взял след и благодаря этому полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа. Злоумышленника обнаружили на улице неподалеку от места совершения преступления. Мужчина был задержан. Похищенные у потерпевшего деньги изъяты в ходе личного досмотра. В отделе полиции 22-летний житель Владивостока дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет.