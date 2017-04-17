В минувшие выходные во Владивостоке был побит 70-летний температурный рекорд

Воздух прогрелся до +21,5 °C

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Минувшие выходные порадовали приморцы по-летнему жаркой погодой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Столбики термометров поднимались до +20…+26 °C, и только на севере максимальная температура была ниже, +15…+19 °C.

Во Владивостоке в субботу, 15 апреля, максимальная температура повысилась до +21,5 °C, что на 3,6 градусов выше прежнего экстремального значения для этого числа, наблюдавшегося в 1947 году.

В ночь на воскресенье в Приморье обошлось без осадков. Было тепло, преобладала температура воздуха выше нуля, +1…+14 °C, и только на крайнем северо-востоке температура понижалась до −1…−3 °C. День оказался сухим и солнечным, но прохладней, чем воскресный на 5–9 градусов — максимальная температура +7…+21 °C.