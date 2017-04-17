Волейбольная «Приморочка» уступила лидеру чемпионата России

Но только на тай-брейке

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Последний домашний матч наша «Приморочка» героически довела до тай-брейка, но уступила лидеру Высшей лиги «А» в короткой партии со счетом 12:15, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу клуба.

Травмы двух игроков внесли коррективы в стартовый состав. Чеснокову беспокоило запястье, поврежденное еще в Воронеже, а Бек – «ахилл». Бурдюкова вышла в «старте» сразу и стала соавтором нескольких результативных атак. «Приморочка» вела в дебюте первой партии «5:3», но «Северянке» рывком удалось переломить ход игры – 5:8, но на второй технический уже хозяйки уходили в роли номинального лидера – 16:15, но собственные ошибки на приеме и в атаке не позволили завершить партию в свою пользу.

Совсем другое – вторая партия, которая началась с рывка хозяек «5:0», а к первому техническому «Приморочка» довела преимущество до 6 очков. Дальневосточницы хорошо подавали, пробивали блок и хорошо играли в защите. Бондарева атаковала по переходящему и довела преимущество ко второму техническому до двукратного – 16:8. В концовке партии «Приморочка» выигрывала затяжные розыгрыши и хорошим рывком «7:2» завершила сет в свою пользу с двузначным преимуществом – 25:14.

10:14 – так проигрывала «Приморочка» в середине третьей партии, 21:23 – в концовке, но первой на сет-бол после результативного нападения Решетниковой все-таки вышли хозяйки – 24:23, но партия затянулась, и со счетом 27:25 победила «Северянка».

Все шансы на «чистую» победу у «Северянки» были – гости имели двукратный перевес ко второму техническому – 8:16, но невероятным камбэком «13:5» «Приморочка» счет сравняла – 21:21. Дважды Снегирева заработала очки на блоке и две атаки Бондаревой с трехметровой линии позволили хозяйкам выиграть сет и перевести и игру на тай-брейк.

К первому техническому перерыву преимущество «Северянки» было значительным – 2:8, но сначала на ошибках гостей, а затем и на своих подачах, блоках и атаках «Приморочка» счет сравняла – 11:11. А когда подача перешла к гостям, у хозяек возникли проблемы с приемом, которые не позволили продолжить борьбу в концовке.

Высшая лига «А». «Приморочка» (Приморский край) - «Северянка» (Череповец) 2:3 (19:25, 25:15, 25:27, 26:24, 12:15)

Последние матчи сезона наша «Приморочка» проведет в Нижнем Новгороде, матчи со «Спартой», занимающей 7 место, пройдут 22 и 23 апреля.