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Общество

Неделя моды стартовала во Владивостоке

Впервые будет представлена детская линия одежды
Фото: ВГУЭС Фото: ВГУЭС
Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 апреля, во Владивостоке стартует Пятая неделя моды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВГУЭСа.

В этот раз мероприятие проходит под флагом дальневосточных дизайнеров и коллег по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Неделя моды традиционно будет проходить во ВГУЭСЕ.

Впервые свои удивительные коллекции покажут ведущие дизайнеры из университетов Кореи, Китая, Японии, Индии. Впервые перед российскими ценителями моды выступит гуру азиатской моды, организатор крупнейших модных фестивалей в Китае Питер Лу. Впервые на одной площадке соберутся профессиональные и начинающие дизайнеры детской одежды. Впервые сезонные коллекции весна-лето 2017 года представят сразу все самые «раскрученные» дизайнеры Владивостока, в том числе Ирина Акулина, Юлия Воротникова, Людмила Горанская, Людмила Губарева, Виктория Матина, Наиля Валиева.

Из 200 желающих финалистами стали 74 модели. Сегодня в 18:00 начнется региональный конкурс юных дизайнеров «Мода без границ». Будущие Армани, Зайцевы, Юдашкины, а сегодня ученики 40 школ Приморья в возрасте от восьми до 16 лет будут соревноваться по четырем номинациям: Fashion street, костюм из нетрадиционных материалов, костюмы для любимых праздников и конкурс одного платья.

Авторы лучших коллекций отправятся на осеннюю неделю моды в Москву.

В рамках недели пройдут мастер-классы от гуру моды. Юань Фэнхуа, доцент политехнического университета г. Шенси (КНР) расскажет об интеграции национальной культуры в дизайне костюма, востоковед и историк Ольга Хованчук вдохновит поклонников культуры Японии лекцией на тему «кимоно как картина».

Одним из ярких событий станет международный конкурс «Пигмалион», где лучшие молодые дизайнеры России и стран АТР продемонстрируют свои модные творения в пяти номинациях: дебют, прет-а-порте, прет-а-порте де люкс, бизнес-идея, перфоманс (Авангард).

Награда победителям - участие в престижных азиатских показах «Daegu International Fashion Culture Festival» в Корее и «China Zhengzhou International Fashion Culture Festival» в Китае, а также поездка на XI Международный конкурс молодых дизайнеров в «Русский Силуэт» в Москве.

Всех, кто соскучился по ярким краскам, кто любит моду, одежду, красоту, творчество, кто жаждет праздника, приглашаем на Неделю моды во ВГУЭС. Вся информация о мероприятиях здесь:http://dzi.vvsu.ru/pacific_style_week/

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