Европейская валюта упала в цене

Курс валют на 17 апреля

Владивосток, понедельник, 17 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.26 рублей, а евро - 59.77 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитики пришли к мнению, что уже в конце недели евро опустится до 58 рубля, прогноза на счет стоимости доллара на ближайшую неделю пока нет.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Бинбанке за 56.80 рублей, а продать валюту выгодно в Саммит Банке за 56.10 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 60.00 рублей, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 59.30 рублей за один евро.